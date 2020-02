Gpi rilancia sulla farmacia hi tech

«Il mercato ci sta chiedendo di evolverci tecnologicamente - osserva Massimiliano Rossi, direttore dell’Asa Automation di Gpi - rimanendo attenti ai costi. La necessità è di dare più autonomia a questi sistemi logistici, in modo che gli operatori sanitari abbiano più tempo da dedicare ad attività nobili, vale a dire la cura di pazienti e clienti. Abbiamo scelto di collaborare con Università di Trento, Fbk e Hit certi che dal nostro territorio possano emergere sinergie di grande valore».

Alessandro Cimatti, in Fbk head of the research unit in Embedded systems, sottolinea come «i risultati della nostra ricerca verranno valorizzati dal trasferimento sul campo e, al tempo stesso, l’esperienza suggerirà nuove direzioni di ricerca, in un contesto virtuoso e sinergico. Altro elemento di grande rilevanza è poter lavorare con realtà del territorio per un obiettivo comune di eccellenza».

Per il sistema della ricerca, sostenere aziende del territorio - invece di offrire lo stesso servizio a partner lontani, magari in altri Paesi - significa anche aumentare le ricadute occupazionali e creare prospettive agli attuali studenti, che già adesso vengono regolarmente coinvolti in “sfide creative” per trovare soluzioni alle sfide poste dalle aziende. «Il vantaggio competitivo per le aziende sul piano internazionale si realizza anche grazie al contributo del mondo della ricerca - afferma Flavio Deflorian, prorettore vicario Università di Trento -. Abbiamo gettato le premesse per lo sviluppo in Trentino di un canale di trasferimento tecnologico efficiente e con un orizzonte competitivo di lungo periodo. Il progetto con Gpi è un esempio ulteriore di come le interazioni di grande valore e impatto fra ricerca e innovazione industriale possano maturare a vantaggio di tutti gli attori coinvolti».

Cruciale anche il ruolo dell’Hub innovazione trentino: «La collaborazione tra Gpi e il mondo della ricerca trentina - dichiara Andrea Sartori, executive manager - nasce da un’attività continua di scouting condotta da Hit sul territorio, volta a favorire l’incontro tra la necessità delle imprese di inserire nuove tecnologie nei propri processi produttivi e le soluzioni più all’avanguardia sviluppate dall’Università e dai centri di ricerca. Su queste funzioni stiamo investendo».