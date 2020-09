Psa-Fca, da Andrea Agnelli a Robert Peugeot: chi sono i membri del cda di Stellantis Composto da 11 membri, con la maggioranza degli amministratori non esecutivi indipendenti. Per Exor John Elkann presidente

Fiat Chrysler Automobiles (FCA) e Peugeot (Groupe PSA) hanno annunciato la composizione del consiglio di amministrazione di Stellantis, la nuova società risultante dalla fusione dei loro rispettivi business. Fca e il suo azionista Exor hanno nominato cinque membri (tra cui John Elkann presidente) e Groupe Psa e due suoi azionisti di riferimento Epf/Ffp e BPIfrance hanno nominato cinque membri (tra cui l'amministratore senior indipendente e il vice presidente). Anche Carlos Tavares, ceo di Stellantis, sarà nel cda. Il board è quindi così composto: John Elkann, Robert Peugeot (vice presidente), Henri de Castries (amministratore senior indipendente), Andrea Agnelli, Fiona Clare Cicconi, Nicolas Dufourcq, Ann Frances Godbehere, Wan Ling Martello, Jacques de Saint-Exupéry, Kevin Scott, Carlos Tavares.

Il consiglio di amministrazione di Stellantis, come previsto nel Combination Agreement del 18 dicembre 2019, sarà composto da 11 membri, con la maggioranza degli amministratori non esecutivi che saranno indipendenti. Gli amministratori indipendenti - sottolinea la nota - hanno background professionali differenti e portano significative prospettive ed esperienze di rilevanza per l'azienda, in linea con lo spirito dinamico e innovativo che caratterizza la creazione di questo nuovo gruppo.

Solo John Elkann e Carlos Tavares con deleghe esecutive

Nel cda solo John Elkann e Carlos Tavares avranno deleghe esecutive. Gli altri consiglieri saranno non esecutivi e la maggioranza è indipendente. John Elkann, attuale presidente di Fca, è uno dei 5 nomi espressione del gruppo italo-statunitense nel cda di Stellantis, di cui sarà presidente. Carlos Tavares, attuale presidente del consiglio di gestione di Psa, sarà amministratore delegato di Stellantis e il suo nome in cda è frutto di una scelta comune di entrambe le società, Fca e Psa. I 5 consiglieri scelti da Fca nel cda di Stellantis sono dunque John Elkann, Andrea Agnelli (dal 2014 siede già nel cda di Fca ed è anche consigliere della controllante Exor), Fiona Clare Cicconi (manager di Astrazeneca, indicata quale rappresentante dei dipendenti), Wan Ling Martello (già manager di Neslté e Walmart, dal 2020 socio e fondatore della società di private equity BayPine), e Kevin Scott (manager di Microsoft).

I 5 consiglieri scelti da Psa

I 5 consiglieri scelti da Psa e da suoi azionisti di riferimento Epf/Ffp e Bpifrance sono Robert Peugeot (presidente di Ffp, holding della famiglia Peugeot), Henri de Castries (ex numero uno di Axa), Nicolas Dufourcq (manager francese di lunga esperienza), Ann Frances Godbehere (manager canadese con incarichi nel settore assicurativo e minerario-petrolifero) e Jacques de Saint-Exupery (rappresentante dei lavoratori di Psa).