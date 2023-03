Gpt-4, ecco 8 casi d’uso reale che stanno nascendo dalla nuova intelligenza artificiale

Istruzione

Sono numerose e anche ormai scontati i casi d'uso di ChatGpt (anche gratis) a scopi di istruzione, per aiutarsi nello studio o creare lezioni per studenti. Ma la versione 4 è ora usata anche per scopi più sofisticati. L'azienda DuoLinguo ci ha creato un tutor linguistico personale, dotato di intelligenza artificiale. Fornisce risposte agli utenti abbonati a DuoLinguo e fa fare pratica di conversazione. Per ora in spagnolo e francese. Anche Khan Academy utilizza GPT-4 per aiutare gli studenti con un tutor istantaneo personalizzato.

Analisi di conoscenza e decisioni aziendali

Morgan Stanley, una società di servizi finanziari, impiega un chatbot interno basato su Gpt-4 che può setacciare l’enorme capitale intellettuale in formato PDF della stessa Morgan Stanley. Così può fornire soluzioni ai problemi dei consulenti. Circa 200 dipendenti utilizzano regolarmente il sistema e i loro suggerimenti contribuiscono a migliorarlo ulteriormente. L’azienda sta valutando un’ulteriore tecnologia OpenAI per facilitare le conversazioni con i clienti.

Assistenti virtuali più intelligenti

La maggiore precisione di Gpt-4 e anche la capacità di “divorare” testi lunghi può servire appunto per creare chatbot a uso interno (per i propri dipendenti). Stripe (azienda per pagamenti digitali) ha creato così un assistente virtuale per i propri sviluppatori, in grado di comprendere le loro richieste, analizzare il materiale tecnico, riassumere le soluzioni e fornire sintesi dei siti web.

In effetti è analoga la funzione del nuovo Bing, motore di ricerca di Microsoft, e anche prima applicazione di Gpt-4 a essere creata.Customer careIn modo analogo, ne possono nascere chatbot per customer care molto migliori di quelli attuali. Intercom è stata tra le prime società a sviluppare n bot per il servizio clienti basato su Gpt-4.

Coding facile

L’utente di Twitter Pietor Schirano ha creato una versione di Pong in meno di 60 secondi, con ChatGpt 4.Un altro utente ha creato così un gioco arcade e un altro ancora ha lanciato un’applicazione iOS. Già da tempo l'AI aiuta gli sviluppatori (nel debug, vedi CoPilot di Microsoft).