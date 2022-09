Grado e Aquileia tra storia e natura

Torna l'occasione per scoprire o riscoprire Grado e Aquileia, mete di un tour guidato tra le bellezze di due delle città più caratteristiche della regione Friuli Venezia Giuglia. Il 16 e il 23 settembre si potrà prendere parte all'iniziativa “Aquileia e Grado tra arte, storia e spiritualità” che partirà dal centro storico di Grado per poi spostarsi e ammirare le meraviglie di Aquileia. Il tour si concluderà con una degustazione di vini proposti da uno dei produttori aderenti alla Strada del Vino e dei Sapori. La parola chiave è turismo slow per sfuggire alla frenesia della vita quotidiana e trascorrere il tempo ammirando le bellezze circostanti Sempre in Friuli fino a fine mese sarà possibile scoprire Trieste e la Grotta Gigante, in un tour che parte dalla città, per meravigliarsi di fronte alle bellezze naturali della Grotta Gigante accompagnati da una guida e chiudere la giornata con una merenda tipicamente triestina.

