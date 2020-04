L’exit strategy Ue dalla pandemia: migliaia di miliardi di investimenti Gradualità nell’allentamento delle misure e app per tracciare i movimenti nella roadmap di Commissione e Consiglio. E per la crescita ruolo chiave al budget

La presidente della Commissione Ue Ursula von der Leyen

2' di lettura

Misure di allentamento graduali, basate su un attenta valutazione delle evidenze scientifiche che la pandemia sta rallentando. Questa l'exit strategy dei Paesi Ue dall’emergenza nel documento presentato in conferenza stampa dalla presidente della Ciommissione Ursula von der Leyen e dal presidente del Consiglio europeo Charles Michel.

Una risposta che la Commissione Ue vorrebbe coordinata, per evitare fughe in avanti e effetti negativi a catena. La presentazione del documento, ha spiegato von der Leyen, «non è un segnale per togliere oggi le misure di contenimento, ma per fornire una cornice alle decisioni degli

Stati membri.»

La presidente della Commissione ha messo l’accento sull’importanza del bilancio Ue nella roadmap di uscita dal coronavirus, con un potenziale - ha specificato, con riferimento all’effetto leva sugli investimenti - «di migliaia di miliardi».

Quanto all’exit strategy dall’emergenza, il documento Ue suggerisce ai Paesi prima di tutto di accertarsi che ci sia stato un calo significativo dei contagi per un periodo di tempo prolungato, che gli ospedali abbiano sufficienti posti letto (soprattutto in terapia intensiva) e che ci sia la capacità di fare test su larga scala, monitorare la diffusicne del virus e tracciare (e mettere in quarantena) i positivi. Una volta che queste condizioni si saranno verificate, il suggerimento è di ampliare i test, creare un sistema per tracciare i contatti tra le persone attraverso l’utilizzo di app, mantenere il distanziamento sociale e proteggere gli anziani e quindi procedere a un progressivo allentamento.

Durante il briefing con la stampa è stata anche data notizia che il 4 maggio l’Unione europeo ospiterà (online) una conferenza dei donatori per raccogliere fondi per la ricerca sul vaccino.