Grafene per recuperare petrolio: via libera dell’Epa Usa a Directa Plus

Ascolta la versione audio dell'articolo

2' di lettura

La crisi energetica incombente e l'aumento dei prezzi energetici impone di recuperare efficienza in tutti i campi connessi all'utilizzo di combustibili coniugando il valore economico e quello ambientale.

In questo contesto Directa Plus, società specializzata nella realizzazione di prodotti a base di grafene, ha annunciato di aver ricevuto l'autorizzazione dell'Epa, l'Ente federale per la protezione ambientale degli Stai Uniti, per l'utilizzo della sua tecnologia in tutti i processi di recupero di idrocarburi.

Loading...

Il suo Grafysorber permette infatti di recuperare il petrolio perso in tutti i processi industriali, trasformandosi in una risorsa importante per le aziende in questo frangente. Non è un caso così che la notizia sia stata salutata da un netto rialzo delle azioni Directa Plus alla Borsa di Londra, dove ha segnato un balzo fino all'8 per cento in mattinata, per poi ridimensionarsi e limitare i guadagni a meno dell'un per cento.

La decisione dell'Epa apre il mercato degli Stati Uniti in cui il consumo annuo di petrolio è pari a 7,2 miliardi di barili.

Il Grafysorber viene realizzato con soli processi fisici, (altissima temperatura) e senza l'uso di additivi chimici, ha una capacità assorbente selettiva rispetto agli idrocarburi presenti in acqua e ne consente il successivo recupero, non solo nel caso di sversamenti accidentali in mare, ma anche all'interno dei processi industriali.