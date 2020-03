Grafica Veneta stampava Harry Potter: ora produce mascherine L’azienda del padovano realizzerà gli schermi filtranti che saranno distribuiti gratuitamente ai cittadini dalla Protezione civile di Barbara Ganz

Grafica Veneta, l’azienda di Trebaseleghe (Padova) che ha stampato fra l’altro la saga di Harry Potter, mette in campo una tecnologia d’avanguardia e la professionalità del personale interno per rispondere alla richiesta impellente di misure di contenimento legate all’emergenza sanitaria. Nello specifico, la mancanza di mascherine. Nel quotidiano punto stampa del Governatore Luca Zaia, il presidente della Spa Fabio Franceschi ha ufficialmente presentato gli “schermi filtranti” realizzati in base all’articolo 16 comma 2 del decreto del 17 marzo che saranno distribuiti gratuitamente ai cittadini grazie alle strutture capillari della Protezione Civile e alle associazioni di volontariato.

Mascherine made in Veneto, dunque: l'imprenditore ha precisato che, pur avendo superato tutti i test previsti e ottenuto le certificazioni necessarie, ancora non si può definire una mascherina chirurgica, ma ha fatto intendere che questo ulteriore passaggio potrebbe non tardare di molto. L’azienda padovana, leader a livello europeo nella stampa di libri, con all’attivo 500 addetti, si è messa a disposizione per fornire alla cittadinanza uno strumento protettivo che possa aiutare a limitare il contagio durante gli spostamenti di primaria necessità.

«Altra cosa sono le dotazioni del personale medico e infermieristico impegnato in prima fila a dare cure ed assistenza alla popolazione – ha ribadito Franceschi - lo stabilimento, pur continuando a lavorare per le case editrici ogni giorno garantendo le tirature di volumi e opere, è in grado di fornire quantitativi importanti a tutta Italia».

Le potenzialità produttive annunciate sono di 500-700mila pezzi al giorno (800mila ne sono già state prodotte) ma, «in circa dieci giorni – ha detto Franceschi – saremo in grado di arrivare a 1,5 milioni al giorno». Franceschi ha anche annunciato che due milioni di pezzi saranno regalati alla Regione Veneto per gli usi più opportuni. «Un gesto di straordinaria generosità e altrettanta capacità di innovazione di processo e di prodotto – ha detto Zaia ringraziando Franceschi –. Il suo dono di due milioni di mascherine è di vitale importanza ma, se necessario, prenderemo tutte quelle che serviranno, pagandole, com’è giusto che sia».

Per giungere al risultato Grafica Veneta, nel corso della sperimentazione, ha prodotto circa 500mila mascherine che - essendo il risultato di un work in progress - sono poi state eliminate. I prototipi sono stati testati in laboratori per biocompatibilità e altri parametri. Si tratta di analisi inusuali per la quotidianità di una stamperia, quelle con cui lo staff aziendale si è misurato. In serata l’assessore alla Protezione civile, Giampaolo Bottacin, ha scritto ai sindaci della Regione Veneto comunicando l'avvio della distribuzione di mascherine filtranti conformi all'articolo 16 del decreto legge del 17 marzo scorso, raccomandandone la distribuzione il più possibile capillare sia a domicilio che nei luoghi di transito come uffici pubblici e supermercati.