Gramegna: «Discutiamo il Mes in un mondo che cambia». E apre all’Italia

La Francia ha concentrato il suo intervento sull’ipotesi, già in discussione, di rivedere i compiti del Mes. Su questo punto c’è ampia apertura. Potrebbe già questo dibattito facilitare un consenso italiano alla riforma de Mes? Forse alcuni paesi lo sperano. Del futuro del Mes i ministri torneranno a parlare in settembre.

Riassumendo la discussione, il presidente dell’Eurogruppo, l’irlandese Paschal Donohoe, ha sottolineato come la ratifica sia cruciale per completare l’unione bancaria. «La ratifica del Trattato modificato fornisce il contesto giusto» per lo sviluppo del Mes, ha scritto Gramegna nel Rapporto annuale sul 2022, aggiungendo però che il Fondo «è pronto a sostenere i suoi Paesi membri, e non solo per gestire le crisi ma anche per prevenirle, un’opzione molto meno costosa». Parole che sembrano intercettare quella richiesta di evoluzione del Mes che Roma ha rilanciato a più riprese, e che potrebbe aiutare a smussare almeno qualcuna delle tante resistenze del centrodestra alla ratifica. Resta però da capire come queste intenzioni si possano concretizzare in novità operative che però non cambino nuovamente il Trattato. E soprattutto se questo basterà ad aprire la strada nel Parlamento italiano.

«Siamo pronti a usare le potenzialità del Trattato al massimo possibile», ha spiegato in serata Gramegna nella conferenza stampa che ha chiusto l’incontro, «e penso che questa sia una buona notizia per l’Italia. Anche la revisione del Mes è già in campo». Le aperture, insomma, non sembrano piccole: tutto sta a trovare la via in grado di evitare i tanti ostacoli presenti sia a Bruxelles sia a Roma sulla strada della ratifica, e della successiva evoluzione, del nuovo Mes.

