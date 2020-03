Gran Bretagna, cittadini europei intrappolati tra Brexit e coronavirus

I numeri verdi per avere assistenza telefonica non sono più attivi, non è più possibile inviare richieste di residenza per posta e sono stati chiusi tutti i centri dove i cittadini Ue potevano recarsi di persona per essere aiutati a completare la pratica. Si può solo fare domanda online, quindi le persone meno informate, meno “tecnologiche” e più vulnerabili sono le più penalizzate.



«La crisi coronavirus significa che l’intero sistema rischia di crollare - spiega Zoe Gardner della Joint Committee for the Welfare of Immigrants -. I servizi di sostegno per aiutare le persone a ottenere la residenza richiedono in gran parte incontri di persona, e quindi non potranno funzionare ora per un lungo periodo di tempo».



Imbrigliati nei ritardi

Il Comitato, assieme all’associazione Another Europe is Possible, ha lanciato la campagna “The Right to stay” per convincere il governo a cambiare strategia, inserendo il “diritto a restare” dei cittadini Ue nella legislazione di emergenza per il coronavirus, «senza che sia imbrigliato nei possibili ritardi dei negoziati tra Londra e Bruxelles». Altrimenti il rischio è che nel giugno 2021 migliaia di cittadini europei senza “settled status” si trovino all’improvviso a essere immigrati illegali senza diritto di residenza.



«I cittadini Ue vivono nell’incertezza da troppo tempo - dichiara Christine Jardine, responsabile degli Interni del partito liberaldemocratico -. Devono avere il diritto di restare. Anche prima della crisi coronavirus avevamo avvertito che decine di migliaia di cittadini Ue si sarebbero trovati senza settled status allo scoccare della scadenza arbitraria imposta dal governo conservatore».

Vite salvate

La Jardine il mese scorso ha presentato un disegno di legge mirato a tutelare i diritti dei cittadini Ue residenti in Gran Bretagna, che però non ha grandi speranze di essere approvato da un Parlamento con una solida maggioranza Tory. In ogni caso ora Westminster ha chiuso i battenti causa coronavirus.