Gran Bretagna, così Brexit ha portato la paura in campagna elettorale Le spaccature in Parlamento e nel Paese legate all’uscita dall’Unione Europea hanno creato un clima di alta tensione in cui i candidati di tutti i partiti vengono insultati, minacciati o aggrediti: tanto che la polizia ha pubblicato delle linee guida per la loro protezione di Nicol Degli Innocenti

Jo Swinson, leader liberaldemocratica, prende lezioni di boxe nell’ambito della campagna per proteggere i giovani dalla violenza

LONDRA - Alta tensione in Gran Bretagna in vista del voto del 12 dicembre. La polizia ha lanciato l’allarme su possibili violenze fisiche e verbali contro i candidati di tutti i partiti e ha pubblicato una serie di linee guida per la loro protezione, con la raccomandazione di non andare mai in giro da soli. A causa di Brexit le divisioni in Parlamento e nel Paese sono diventate estreme, portando a una polarizzazione della politica. Molti deputati di entrambi gli schieramenti sono stati insultati, minacciati e anche aggrediti e hanno dovuto fare ricorso a una scorta della polizia.



Per questo oltre 70 parlamentari – un numero record – hanno deciso di non ricandidarsi e di lasciare la politica per fuggire dall’atmosfera tossica di Westminster.



Le donne sono state le più prese di mira, soprattutto dai social media, che avversari protetti dall’anonimato hanno usato per lanciare insulti razzisti o sessisti, minacce di violenza carnale e anche di morte.

Heidi Allen, una deputata liberaldemocratica, ha spiegato in una lettera ai suoi elettori perché ha deciso di non ripresentarsi: «Sono esausta per l’invasione della privacy e le intimidazioni e la cattiveria che sono diventate la norma. Nessuno dovrebbe subìre minacce, email aggressive, urla per strada, insulti sui social media ed essere costretto a installare allarmi anti-panico a casa».



La polizia teme che in questo clima febbrile la campagna elettorale possa trasformarsi in tragedia, come era successo nel 2016 quando un estremista di destra inglese aveva ucciso la deputata laburista pro-Ue Jo Cox gridando «questo è per l’Inghilterra».



Ieri Alden Bryce Barlow, un uomo di 55 anni sostenitore di Brexit, è stato condannato a un anno di carcere per avere inviato una lettera di minaccia alla deputata filo-europea Anna Soubry. Il messaggio di insulti avvertiva la Soubry, ex Tory diventata indipendente, che «Jo Cox è stata la prima, tu sarai la prossima».