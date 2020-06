Gran Bretagna, fondi per 16,2 miliardi di sterline a 53 società. A Cnh Industrial 600 milioni La Banca d'Inghilterra ha reso noto un primo elenco di aziende che hanno usufruito del programma per garantire liquidità immediata dopo il blocco causato dal Covid-19 di Angelo Mincuzzi

Cnh Industrial NV, la società che produce macchine per l'agricoltura e movimento terra, camion, veicoli commerciali, autobus e veicoli speciali, controllata dalla Exor della famiglia Agnelli-Elkann, è tra i principali beneficiari nel Regno Unito del programma di prestiti di emergenza legati al coronavirus, concessi dalla Banca d'Inghilterra. La società del gruppo Exor ha ottenuto finanziamenti per 600 milioni di sterline.



La Banca d'Inghilterra (BoE) ha reso noto un primo elenco di 53 grandi società che hanno usufruito del programma di finanziamento messo a punto dal ministero del Tesoro britannico e dalla BoE, e che hanno preso in prestito complessivamente 16,2 miliardi di sterline. La compagnia chimica tedesca Basf è il principale beneficiario del programma di prestiti di emergenza con 1 miliardo di sterline di finanziamenti a condizioni agevolate.



Nella lista anche Toyota e Nissan



Oltre a Cnh Industrial e a Basf, la lista delle principali società estere che hanno ricevuto il sostegno dello Stato britannico include anche la società farmaceutica tedesca Bayer (600 milioni di sterline), il marchio di lusso francese Chanel (600 milioni) e le case automobilistiche giapponesi Toyota (365 milioni), Nissan (600 milioni) e Mitsubishi (300 milioni).



Ha ottenuto finanziamenti anche la maggior parte delle grandi compagnie aeree che operano in Gran Bretagna. EasyJet e Ryanair hanno preso in prestito 600 milioni di sterline ciascuna, mentre British Airways e Wizz Air hanno ricevuto 300 milioni per uno.



Quotata a New York e a Milano, Cnh Industrial NV possiede la sede legale in Olanda e quella fiscale (e operativa) nel Regno Unito, proprio come Fiat Chrysler Automobiles. In un comunicato dello scorso 29 aprile, Cnh aveva annunciato l'emissione di 600 milioni di sterline in commercial paper nell'ambito del programma del Govero britannico.