Gran Bretagna, immigrazione legale record. Sunak: «Numeri troppo alti, presto misure»

Sunak è stretto tra due imperativi contrastanti. Da un lato deve ridurre il numero di immigrati per andare incontro alla base del partito conservatore, soprattutto in vista delle elezioni politiche che sono previste per il prossimo anno.

Dall'altro lato il premier non può ignorare le richieste delle imprese e dei servizi pubblici, da ospedali a università, che si lamentano della carenza cronica di personale a tutti i livelli, specializzato e non. I problemi del mercato del lavoro sono una delle cause dell'inflazione elevata e persistente in Gran Bretagna.

Brexit ha fatto sparire gli europei, ma ha costretto il Governo a dare permessi di lavoro temporanei a stranieri in diversi settori-chiave, dall'agricoltura alla Sanità, per far fronte alle emergenze. Mentre il ministro dell'Interno Suella Braverman, un “falco” sull'immigrazione, ha dichiarato che bisogna addestrare cittadini britannici a fare tutti i lavori finora svolti da immigrati, il Governo ha deciso di concedere altri 45mila visti temporanei nel settore agricolo e la previsione è che il numero debba salire a 70mila.

Questa settimana Londra ha limitato il diritto degli studenti stranieri a farsi accompagnare da familiari, ma anche concesso visti straordinari a pescatori dopo un allarme lanciato dal settore. Il numero di visti di lavoro sono aumentati del 119% a 300mila nell'ultimo anno. Il partito laburista all'opposizione ha definito “caotica” la posizione del Governo.

