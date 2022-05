Gran Bretagna tra post Brexit e inflazione: per la BoE lo scenario è «apocalittico»

L’aumento dei prezzi è però generalizzato e ha un impatto su ogni sfera. Il costo dei prodotti alimentari, ad esempio, è aumentato del 6% in aprile ed è ai massimi da dieci anni, in parte a causa degli intralci burocratici nell’interscambio con la Ue post Brexit. La guerra in Ucraina aggraverà la situazione, creando uno scenario «apocalittico» per i prezzi del cibo, come ha detto Bailey.

Austerity obbligata per molti

Un sondaggio di Ipsos ha rivelato che un quarto della popolazione britannica è costretta a saltare i pasti per risparmiare, mentre due terzi sono obbligati a tenere spento il riscaldamento. Quattro su cinque sono preoccupati per l’aumento del costo della vita. Perfino le vendite online, amatissime dagli inglesi, sono in calo.

Il crollo della fiducia dei consumatori è del tutto razionale: Governo e BoE prevedono che i redditi reali quest’anno subiranno la maggiore contrazione mai registrata. «Anche la Banca d’Inghilterra - spiega Staton - è pessimista e non offre alcuna speranza di ridurre l’inflazione. Le prospettive per i consumatori sono cupe e non c’è nulla all’orizzonte che offra ragioni di ottimismo».

Rischio recessione

Il dato sulla fiducia è un campanello d’allarme che indica l’arrivo della recessione, secondo gli economisti. Nell’ultimo mezzo secolo infatti il dato ha mostrato uno stretta collegamento con l’andamento del Pil. «La fiducia dei consumatori - afferma Robert Wood, UK Economist a Bank of America - è importante perché è un indicatore tempestivo e affidabile. La correlazione con il Pil è stata dimostrata durante molti shock economici».

Il Pil in marzo ha subito una contrazione dello 0,1%. Il National Institute of Economic & Social Research (Niesr), uno dei think tank più rispettati, prevede che la recessione arrivi già quest’anno. Mentre per il Fondo monetario internazionale l’economia britannica sarà il fanalino di coda del G7 nel 2023. Rappresenta «il peggio dei due mondi», secondo Alfred Kammer, direttore per l’Europa dell’Fmi, abbinando le carenze di personale viste negli Stati Uniti con la crisi energetica dell’Europa.