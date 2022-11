Gran Bretagna in recessione: Pil -1,4% nel 2023. Tasse in rialzo per coprire buco da 55 miliardi

L'Office for budget responsibility (Obr), il controllore indipendente dei conti pubblici, ha confermato oggi che la Gran Bretagna è entrata in recessione. Il Pil crescerà del 4,2% quest'anno grazie all'effetto rimbalzo post-Covid per poi contrarsi dell'1,4% nel 2023, secondo l'Obr, che però è stato più ottimista della Banca d'Inghilterra prevedendo solo un anno di recessione poco profonda.

La crescita dovrebbe tornare nel 2024 (+1,3%) e accelerare nei due anni successivi. Resta però il fatto che l'economia britannica non tornerà alle dimensioni di prima della pandemia fino al 2024 e che il tenore di vita dei cittadini crollerà del 7% nei prossimi due anni, il calo più brusco dagli anni Cinquanta. Unica nota positiva l'inflazione, che ieri ha toccato l'11,1%, il massimo da oltre 41 anni, ma che scenderà al 9,1% entro la fine dell'anno e calerà ulteriormente al 7,4% nel 2023, secondo i calcoli dell'Obr e “grazie alle misure introdotte nella finanziaria”, ha sottolineato Hunt.

Il tasso programmato è del 2%. Il cancelliere ha definito l’inflazione il nemico numero uno da combattere, pur mettendo in evidenza che Germania e Italia hanno un tasso più alto della Gran Bretagna.“La recessione è stata causata dalla Russia, ma la ripresa sarà merito della Gran Bretagna”, ha dichiarato il cancelliere per chiudere con un messaggio positivo la lunga litanìa di brutte notizie. Mentre gli aumenti delle tasse scatteranno a breve, i 30 miliardi di sterline di tagli alla spesa saranno spalmati su un periodo più lungo per ridurre il loro impatto negativo.

Per dimostrare di essere “un Governo conservatore compassionevole”, Hunt ha promesso aumenti in linea con il tasso di inflazione (+10,1%) dei sussidi statali e delle pensioni sociali. I tagli alla spesa inoltre risparmieranno Sanità e Istruzione, ha dichiarato Hunt. Il servizio sanitario nazionale e i servizi di assistenza sociale riceveranno 8 miliardi di sterline di fondi aggiuntivi, mentre le scuole avranno 2,3 miliardi in più, pari a mille sterline per ogni scolaro. Per incoraggiare la crescita, pilastro fondamentale della strategia del Governo, Hunt ha annunciato che nonostante la stretta proseguiranno gli investimenti in grandi progetti infrastrutturali.

Si procederà quindi con HS2, il treno ad alta velocità che collegherà Londra con le città del Nord dell'Inghilterra, e con la costruzione di una nuova grande centrale nucleare, SizewellC, un investimento da 700 milioni di sterline che sarà realizzato da EDF. Resterà inoltre invariato il budget di 20 miliardi di sterline per la ricerca e lo sviluppo. L'obiettivo, ha dichiarato il cancelliere, è di sostenere l'innovazione scientifica e tecnologica per fare della Gran Bretagna “la nuova Silicon Valley”.