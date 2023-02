Si dimette a sorpresa la leader scozzese Sturgeon: «È ora di far posto ad altri»

Ascolta la versione audio dell'articolo

Dimissioni a sorpresa oggi per la first minister del governo locale della Scozia e leader del partito indipendentista dell’Snp, Nicola Sturgeon. Ad anticiparle, prima di una conferenza stampa della premier a Edimburgo, sono stati i media britannici. Secondo una fonte a lei vicina citata dalla Bbc, Sturgeon è semplicemente stanca e «non ne può più» delle responsabilità politiche che ricopre da tempo.

In carica dal 2014, quando subentrò allo storico leader indipendentista Alex Salmond dopo la sconfitta nel referendum sulla secessione della Scozia dal Regno Unito svoltosi quell’anno, è rimasta incontrastata al vertice dei nazionalisti-progressisti dell’Snp e del governo locale di Edimburgo per quasi un decennio.

«Ho preso la decisione di dimettermi per senso del dovere e per il grande amore che provo per il mio partito e per il mio Paese», ha detto Sturgeon alla Bute House a Edimburgo, rivolgendosi a «chi è scioccato e forse anche arrabbiato con me». Ma, ha aggiunto, «ci sarà anche chi è felice della mia decisione. Questo è il bello della democrazia». Quello di premier è «il miglior lavoro del mondo - ha proseguito - ma bisogna capire quando è il momento di lasciare il posto a qualcun altro».

Sturgeon intende affidare a chi le succederà come primo ministro del governo scozzese e leader del partito indipendentista Snp la sfida sulla secessione dal Regno Unito nel nome del rispetto «della volontà democratica» degli scozzesi, dopo aver rivendicato questa sfida come «la battaglia di una vita», ma anche ammettendo che un consenso popolare per l’indipendenza «va consolidato» in questa fase e che occorrerà concordare al congresso del mese prossimo dell’Snp sotto la nuova leadership una nuova strategia, dopo il fallimento del ricorso alla Corte Suprema britannica per ottenere il via libera costituzionale a un referendum bis.



L’uscita di scena della premier scozzese s’inserisce in un cambio della guardia più vasto in seno al partito, già segnato di recente dalle dimissioni e dalla sostituzione di Ian Blackford come capogruppo della formazione nel Parlamento britannico di Westminster. Oltre che dal fallimento della strategia della stessa Sturgeon di ottenere per via legale e costituzionale un voto popolare bis sull’indipendenza - che il governo centrale di Londra, ultima istanza in materia, si rifiuta di concedere - attraverso un ricorso giunto infine alla Corte Suprema: ricorso respinto nel novembre scorso e che ha di fatto allontanato per ora ogni prospettiva concreta di rivincita referendaria ravvicinata, nonostante le divisioni sulla Brexit.