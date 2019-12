Gran Bretagna alle urne. Tories in vantaggio

Il ruolo degli altri partiti

In caso di risultato incerto i partiti minori potrebbero giocare un ruolo cruciale. Nel 2017 per restare in sella, la May si era appoggiata ai 10 deputati del Dup, il partito unionista nordirlandese. Per Johnson però sarebbe più difficile convincere il Dup a sostenere il suo Governo, dato che per raggiungere l'accordo di recesso con la Ue si è rimangiato la promessa solenne di non accettare un trattamento diverso per l'Irlanda del Nord. La leader del Dup Arlene Foster ha dichiarato che “ha imparato la lezione” e non si fiderà più di Johnson.

Nessun altro partito è disposto a sotenere Johnson, con l'eccezione del Brexit Party che però, secondo le previsioni, non otterrà neanche un seggio. Se i Tories si troveranno su un binario morto, allora potrebbe farsi avanti Corbyn, pronto a formare un Governo di minoranza con l'appoggio esterno dell'Snp, il partito nazionalista scozzese. La premier Nicola Sturgeon ha già dichiarato di essere disposta a sostenere il Labour in cambio dell'impegno a concedere alla Scozia un secondo referendum sull'indipendenza, che deve essere autorizzato da Londra.

I liberaldemocratici, il partito più filo-europeo, in campagna elettorale ha escluso un accordo con i laburisti, considerati troppo estremisti. Pur di escludere dal Governo i Tories però i libdem, messi alle strette, potrebbero decidersi a sostenere un Governo Corbyn in cambio della promessa di un secondo referendum sulla Ue.

Una manciata di voti in meno per i Tories potrebbe quindi, almeno in teoria, “regalare a Corbyn le chiavi di Downing Street”, come ha detto Johnson per incoraggiare i suoi sostenitori a votare per lui.



Le conseguenze per Brexit

Se Johnson vincerà le elezioni con una chiara maggioranza, Brexit diventerà realtà. Il premier farà approvare dal Parlamento il suo accordo di recesso dalla Ue entro poche settimane e la Gran Bretagna lascerà formalmente l'Unione entro la data prevista del 31 gennaio 2020.

Inizieranno poi i negoziati per arrivare a un accordo commerciale bilaterale e definire quali saranno i rapporti futuri tra Regno Unito e Ue. Il premier si è detto certo di poter raggiungere un'intesa entro l'anno e ha detto di non voler estendere il periodo di transizione oltre il 31 dicembre 2020.

Michel Barnier, il negoziatore capo Ue, ha espresso gravi perplessità e tutti gli esperti di trattative commerciali concordano che non è realistico pensare di concludere un accordo così complesso in pochi mesi. Resta quindi il rischio concreto che se le trattative falliranno o non finiranno in tempo la Gran Bretagna possa uscire dalla Ue senza un accordo. La prospettiva tanto temuta di un “no deal” sarebbe quindi non esclusa ma solo rinviata.

Se Johnson invece sarà inaspettatamente sconfitto oggi e Corbyn formerà un Governo di minoranza, allora Brexit potrebbe non diventare realtà. I laburisti, soprattutto se sostenuti da Snp e LibDem, due partiti fortemente filo-europei, intendono procedere con un secondo referendum sulla Ue. I sondaggi degli ultimi mesi puntano a una maggioranza a favore di restare nell'Unione, quindi in teoria Brexit potrebbe essere cancellato con un colpo di spugna.