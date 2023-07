Gran Canaria: vacanza all'insegna dell'avventura

La varietà dei paesaggi di Gran Canaria è unica. I suoi 236 chilometri di costa propongono innumerevoli possibilità di scelta. Dalle tranquille cale del sud fino a zone più turistiche come Las Palmas de Gran Canaria o San Bartolomé de Tirajana, con la famosa spiaggia dell'Inglés, attraversando ambienti singolari come la spiaggia di dune di Maspalomas o i selvaggi arenili di Güi-Güi. Il 46% del territorio è stato dichiarato Riserva della Biosfera da parte dell'Unesco. Seguendo la vasta rete di sentieri è possibile visitare a piedi o in bicicletta i vari parchi naturali e anche osservare balene e delfini nel loro habitat naturale. Si addice a chi cerca una vacanza nel segno dell'adrenalina. L'isola, nota come “il continente in miniatura”, ospita una delle principali zone di arrampicata sportiva di tutto l'arcipelago: il Parco Naturale di Tamadaba, nel nord di Gran Canaria. Qui le vette regalano una sensazione di ebbrezza, tra paesaggi incontaminati e una rigogliosa foresta di conifere.

Gran Canaria, Mirador El Balcon

E dal belvedere di El Balcón si possono ammirare le famose scogliere a forma di coda di drago e la spiaggia appartata di Guayedra con la sua gola costellata di palme. Tra le scelte alberghiere, il Parador Cruz de Tejeda si trova su uno dei punti più alti di Gran Canaria e offre viste panoramiche e un ampio centro benessere, l'Hotel Casa de Los Camellos, struttura rurale all'interno di una proprietà storica che ha conservato il suo granaio originale e una scuderia di cammelli, o ancora l'Hotel Rural El Mondalón, che gode di una posizione unica, sul bordo del cratere vulcanico del Monumento Naturale di Bandama, a 20 minuti in auto dal centro di Las Palmas, nel nordest dell'isola.