Gran Premio di Monza: tanta Italia al Tempio della Velocità

I tecnici Brembo hanno identificato sei curve classificate come “hard”: la 1, 4,6, 7, 8 e 11. Tra queste curve, la più impegnativa è sicuramente la prima, la prima variante, con una velocità iniziale di 334 km/h e finale di 89 km/h. Ciò significa che in 122 m i piloti per 2,57 secondi tengono il freno con un carico sul pedale di 161 kg e una potenza frenante di 3098 kW.

Ricordiamo che Brembo fornisce le proprie pinze a tutti i dieci team: nello specifico, nove team sono forniti con pinze Brembo mentre un team è fornito con pinze AP Racing, azienda con sede a Coventry ma che appartiene all'azienda bergamasca.

Gran Premio d'Italia: Pirelli studia le migliori gomme

Durante il fine settimana del Gran Premio d'Italia viene utilizzata la mescola C3 come P Zero White hard, C4 come P Zero Yellow medium e C5 come P Zero Red soft. Si tratta della scelta di mescole più morbida della gamma Pirelli, già utilizzata dall'inizio della stagione in altri cinque fine settimana di gara.

All'Autodromo Nazionale Monza viene sperimentata nuovamente l'Alternative Tyre Allocation dopo il primo test in Ungheria. Ciascun pilota ha a disposizione 11 set di pneumatici slick (3 Hard, 4 Medium e 4 Soft).

Durante le qualifiche di sabato è obbligatorio utilizzare una sola tipologia di mescola per sessione, a meno che quest'ultima sia dichiarata bagnata: in Q1 tutte le vetture devono montare le Hard, in Q2 le Medium e il Q3 le Soft.