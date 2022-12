Grana Padano, all’estero il 45% delle forme: verso il sorpasso sul consumo nazionale

Ascolta la versione audio dell'articolo

«Nei nostri progetti non è lontano il giorno in cui esporteremo più Grana Padano Dop di quanto ne sarà consumato in Italia. Una data tanto più vicina quanto più potremo essere competitivi. Non dipende solo da noi, ma anche dalla semplificazione delle procedure burocratiche, che crediamo si possa ottenere se le nostre rappresentanze saranno in modo adeguato coinvolte negli orientamenti della pubblica amministrazione».



Lo ha detto il presidente Renato Zaghini all’Assemblea del Consorzio del Grana Padano, che si avvia a chiudere l’anno con oltre 5,2 milioni di forme lavorate ed un export pari al 45% della produzione, ricordano le questioni aperte che stanno a cuore ai produttori, a partire dalla riforma delle indicazioni geografiche tipiche in corso nell'Unione Europea, sottolineando la necessità di accentuare le azioni ed i provvedimenti contro chi usurpa ed evoca i prodotti Dop, anche favorendo accordi bilaterali tra l'Ue e altri paesi, sul modello di quelli stretti con Canada, Cina e Giappone.

Tra i freni burocratici Zaghini ha fatto un esempio molto concreto sull’obbligo di riportare sulle confezioni la dicitura “certificato da Organismo di Controllo autorizzato dal..”: «Il cambio di acronimo del Ministero da Mipaf a Mipaaf, Mipaaft, Masaf costa al sistema milioni di euro – ha detto il presidente – ed è scritto talmente in piccolo, visto l’obbligo in etichetta di riportare molte altre indicazioni, che, come risulta da nostre verifiche sul packaging, sfugge al consumatore».

«Le produzioni Dop – ha ricordato Zaghini – hanno una rilevanza che va oltre il pur importante Made in Italy. Ogni materia prima viene dal territorio di produzione e quindi è un tutt'uno con il prodotto, offrendo garanzie assolute che un bene più semplicemente prodotto in Italia non offre».



«Oggi ho potuto confermare il mio convincimento sulla grande capacità del Consorzio Grana Padano di valorizzare i prodotti di qualità della nostra Nazione – ha detto il ministro dell’Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle Foreste, Francesco Lollobrigida, intervenuto in collegamento video –. Gli imprenditori di questo settore, che eccelle nel mondo, dimostrano ogni giorno quanto sia necessario che lo Stato gli sia vicino per proteggere i nostri prodotti e per garantire, a livello nazionale e internazionale, normative utili alla crescita delle loro imprese e quindi dell’economia».