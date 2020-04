Granarolo, ricavi a 1,3 miliardi di euro ma utili in calo Il presidente Calzolari: l’Italia andrà in recessione, bisogna presidiare il settore agroalimentare

2' di lettura

Granarolo ha chiuso il 2019 con un utile di 13,3 milioni di euro, in calo di 3,4 milioni di euro rispetto all'esercizio precedente. I ricavi sono saliti dell'1,2% a 1,317 miliardi di euro. L’Ebitda è sceso del 4,4% a 73 milioni. La posizione finanziaria netta 2019 risulta pari a 161,8 milioni di euro, in aumento di 15,3 milioni di euro rispetto al 31 dicembre 2018. Il cda ha deciso di proporre all'assemblea degli azionisti la distribuzione di un dividendo pari a 12,5 milioni di euro.

Le vendite del gruppo sono tradizionalmente concentrate in Italia, dove si raccoglie il 67,5% dei ricavi. Per Granarolo le vendite estere ammontano a 429 milioni di euro e rappresentano il 7,3% delle esportazioni nazionali del comparto. Sui mercati esteri nel 2019 si è registrato un incremento del fatturato di 16 milioni di euro pari al +4%.

«I dati - ha dichiarato il presidente della Granarolo, Gianpiero Calzolari - sono in linea con le attese in un anno non facile in cui abbiamo affrontato l’inflazione della materia prima e la flessione dei nostri mercati. Abbiamo portato avanti un piano industriale orientato alla sostenibilità, nell’ottica di supportare il Gruppo in un momento di veloci e profondi cambiamenti rimettendo al centro, in parziale rimodulazione della strategia del recente passato, il latte e la nostra filiera su cui in corso d'anno abbiamo investito importanti risorse che sono state premiate da un recupero di circa 2 punti di quote di mercato».

A preoccupare Calzolari ora è la soprattutto l’andamento dell’economia mondiale caustao dall’emergenza coronavirus: «Il nostro Paese andrà quasi sicuramente in recessione. Occorrerà mantenere vivo e attivo il nostro tessuto produttivo, in particolare la filiera agroalimentare, affinché possa presidiare gli anelli della catena del valore, nazionali e internazionali, e non restarne escluso in futuro quando l'economia mondiale ricomincerà la sua marcia».