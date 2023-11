Granchio blu, in arrivo la tranche di aiuti da 10 milioni

Ascolta la versione audio dell'articolo

Dopo i 2,9 milioni stanziati per dare un’immediata risposta alle aziende del settore e i 500mila euro previsti dal Dl Asset, è in arrivo anche l’ultima tranche da 10 milioni di euro per sostenere le aziende danneggiate dal granchio blu.

La Conferenza Stato-Regioni ha dato il via libera al decreto che destina le agevolazioni al riconoscimento delle spese sostenute dai consorzi del settore per la semina, il ripopolamento e l’acquisto di strutture fisse e mobili installate per la protezione degli allevamenti di mitili.

«Possono beneficiare dei sostegni le imprese che hanno subìto danni dalla proliferazione di questa specie, ma saranno escluse, ad esempio, quelle aziende non conformi alle norme della Politica Comune della Pesca», ha detto il ministro dell’Agricoltura, Francesco Lollobrigida.

I contributi, validi per le spese sostenute dal 1° gennaio al 31 dicembre 2023, sono pari all’80% dei costi relativi a semina e ripopolamento e al 100% delle spese per la protezione degli allevamenti