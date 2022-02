Grand Hotel Rimini (Rimini)

Soggiorno in una delle affascinanti camere in stile Liberty del Grand Hotel allestite per l'occasione in tema romantico, cena romantica per due nel ristorante “La Dolce Vita” firmata dall'Executive Chef Claudio Di Bernardo e un percorso speciale nella Dolce vita Spa, prenotabile in esclusiva: da provare l'esfoliazione delicata con Savonage bambù e Kariteé o un delicato scrub con duplice miscela di Sali di Himalaya e del Mar Morto accompagnato da petali di fiori e piante officinali da coltivazione biologica, accompagnati da un infuso e piccola pasticceria.

www.grandhotelrimini.com

