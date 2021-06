Grand Seiko gioca sul poker delle stagioni

2' di lettura

«Avevamo obiettivi ambiziosi, e li abbiamo raggiunti. Abbiamo aperto la nostra boutique in Place Vendôme a Parigi, formato il nostro team in diversi paesi dell’Europa continentale, costruito la rete distributiva entrando in nuovi negozi, sviluppato la brand awareness e ottimizzato l’immagine». Così Frédéric Bondoux sintetizza i risultati raggiunti da Grand Seiko Europe Sas di cui è presidente, società consociata e controllata da Seiko Watch Corporation di Tokyo, nata da poco più di un anno e con sede a Parigi. «Il turnover - prosegue - è in grande crescita. Già il fatto di aver avviato una società nel contesto attuale è stato di per sé un successo e le prime cifre raggiunte ci hanno soddisfatto».

Per quest’anno l’obiettivo è trovarsi pronti quando i mercati saranno a pieno regime. «Dall’estate più che una ripartenza sarà un ricominciare da zero», dice Bondoux. Con una certa attenzione per l’Italia, «paese con una cultura che ha fatto nascere eccellenze, prodotti straordinari e opinion leader» dove è in previsione l’apertura di una vetrina di proprietà. «Al momento opportuno, perché il mercato deve essere pronto», precisa. Il brand giapponese di alta orologeria ha presentato le prime novità in un summit digitale (con Seiko) a fine febbraio. Visto il tipo di orologeria e la tradizionale presenza alle fiere (fino al 2019 a Baselworld), è probabile che Grand Seiko possa essere in futuro tra i marchi di Watches and Wonders di Ginevra. Il manager non conferma, ma dice: «Il Giappone è un’isola che è sempre stata molto aperta alle buone idee…». Tra i nuovi orologi ci sono quattro modelli della Elegance Collection, tutti con cassa e bracciale in acciaio e funzione di lettura di un secondo fuso orario. Ogni segnatempo richiama una delle 24 fasi stagionali dell’anno (sekki in giapponese) con diverso colore e decorazione del quadrante: Shunbun (primavera) è verde con inserti in oro rosa, Shōsho (estate) azzurro con motivo a onde, Kanro (autunno) nero e, infine, Tōji (inverno) bianco con una texture particolare per richiamare un paesaggio innevato.

Loading...