Grand Tour Valle del Savio

Si sviluppa con un itinerario ad anello su 172 km, in prevalenza asfaltati, attraverso strade dismesse e lungo gli argini del fiume Savio. La tappa iniziale può essere scelta fra i sei Comuni della Valle del Savio toccati dal percorso: Cesena con la sua Rocca e la Biblioteca Malatestiana, Montiano con il suo borgo medievale, Mercato Saraceno e i suoi palazzi in stile liberty, Sarsina con l'Arena Plautina e la basilica ultramillenaria, Bagno di Romagna con le sue terme, Verghereto con l'eremo di Sant'Alberico. Il percorso attraversa anche il Parco delle Foreste Casentinesi con le famose faggete di Sasso Fratino, salendo fino al confine geografico tra Emilia Romagna e Toscana. Ben segnalato e collegato alla rete ferroviaria, il Grand Tour non manca di servizi e strutture ricettive per ciclisti e cicloturisti (punti di ricarica per bici elettriche compresi) che fanno parte del progetto Valle Savio Bike Hub.

Vallesaviobikehub