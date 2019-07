Il bitcoin vola in attesa di Libra, la criptovaluta di Facebook di Pierangelo Soldavini

Visa e Uber in campo per la criptovaluta di Facebook

2' di lettura

Martedì si alzerà il sipario sulla criptovaluta che Facebook lancerà per facilitare i pagamenti tra i suoi utenti. Intanto il progetto di blockchain del gruppo di Mark Zuckerberg, rafforzato anche dalla presenza di un nutrito gruppo di player finanziari, retail e tecnologici, è bastato a riportare in auge il bitcoin, che in serata è quotato attorno a 9.300 dollari, ai massimi dell’anno.

Pur rimanendo ancora ben lontano dai picchi di fine 2017, la più famosa delle criptovalute ha innescato la quarta quest’anno guadagnando un rotondo 150% da inizio gennaio, quando era scambiato attorno a 3.700 dollari. Il rialzo del bitcoin ha trascinato l’intero comparto delle criptovalute, che ora appare destinato ad arricchirsi di un nuovo concorrente con cui bisognerà fare i conti.

GUARDA IL VIDEO - Visa e Uber in campo per la criptovaluta di Facebook

Il Libra che martedì sarà annunciato da Facebook sarà con ogni probabilità garantito dall’aggancio con asset finanziari reali, probabilmente un basket di valute internazionali, che metta al riparo la valuta da eccessi di volatilità. Il sistema si candida a essere una piattaforma per gli scambi di moneta a livello globale, come già indicato dallo stesso Mark Zuckerberg.

La blockchain su cui girerà la criptovaluta sarà gestita, stando alle ultime indiscrezioni pubblicate la settimana scorsa dal Wall Street Journal, da un consorzio di aziende guidato da colossi finanziari come Mastercard, Visa e PayPal, oltre a gruppi retail e tecnologici come Booking, Uber, Iliad e Vodafone, che si faranno carico della governance della piattaforma.