Grande attesa, piccolo impatto: ecco perché il voto Usa non ha mosso le Borse

Ascolta la versione audio dell'articolo

3' di lettura

È un po’ come la traversata del deserto. A ogni duna, quando si spera che il percorso sia terminato, arriva una duna successiva. E poi un’altra ancora, che spunta dietro la cima della precedente. I grandi appuntamenti per i mercati assomigliano sempre più alle dune: le elezioni di Mid-term negli Stati Uniti, che erano tanto attese nei giorni scorsi, mercoledì hanno avuto un impatto minimo sui mercati. Perché gli investitori già guardavano la prossima duna: il dato sull’inflazione statunitense, in...