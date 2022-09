Grande bluff? I mercati non credono che la Fed alzerà i tassi davvero come dice

Ascolta la versione audio dell'articolo

Chi temeva un mega-rialzo dei tassi di 100 punti base ha potuto tirare un sospiro di sollievo. Ma per poco. Pochissimo in realtà. Alzando il costo del denaro di 75 punti base per la terza volta di fila, come largamente atteso dal mercato, la Federal Reserve statunitense ha comunque dato una sfilza di brutte notizie agli investitori. Ha alzato l’asticella per il futuro, indicando che il costo del denaro potrà arrivare al 4,4% a fine 2022 rispetto al 3,4% indicato a giugno. Ha spinto le previsioni ...