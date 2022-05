Grande distribuzione, cresce il business online ma l’Italia resta in ritardo

La Gdo online - come sottolinea Longo - cresce con un buon trend: l'incremento delle visite da gennaio 2020 a marzo 2022 è stato infatti del +78%. I risultati potrebbero essere però migliori, soprattutto se consideriamo la base di partenza delle visite e la velocità di crescita di altri settori.A titolo esemplificativo: a marzo 2022 la stima delle visite allo store di Carrefour registra 1 milione di visite in Italia e 12, milioni di visite in Francia, a marzo 2022 la stima delle visite totali dei primi dieci store della Gdo italiana (Bennet, Carrefour, Conad, Coop, CosìComodo, EasyCoop, Esselunga, Everli, Pam Panorama, Tigros) registra 5,7 milioni di visite contro 182,7 milioni di Amazon; da gennaio 2020 il settore beauty è cresciuto del + 118%. Considerando la portata delle visite ad Amazon e il profilo del consumatore italiano online, sembra difficile motivare questo limite con uno scenario sociodemografico arretrato, poco avvezzo agli acquisti online.



I canali di accesso

I canali di accesso agli store online sono molteplici: direct (utenti che hanno inserito direttamente l’Url del sito nella barra di ricerca), referrals (utenti che arrivano da link esterni allo store), search organic (utenti che arrivano dai motori di ricerca), search paid (utenti che arrivano da annunci sponsorizzati sui motori di ricerca), social (utenti che arrivano da link sui social network), mail (utenti che arrivano da link sulle newsletter), display (utenti che arrivano da banner pubblicitari esterni allo store).

Analizzando i canali di provenienza del traffico dei principali cinque store della Gdo, emerge subito un investimento pubblicitario limitato, con la somma media di search paid, social e display al 16% (quella del settore beauty è al 38% - ovvero più del doppio). Analizzando la navigazione dei consumatori sui principali cinque store della Gdo, emerge un disinteresse per gli strumenti promozionali classici – come i mega banner in home page – a favore della navigazione per categorie e tramite motore di ricerca.Budget promozionali limitati e strumenti promozionali instore poco innovativi sembrano essere le cause principali della crescita lenta e limitata della Gdo online in Italia.



Il fattore quick