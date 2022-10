«Grandi eventi e nuovi spazi: così rilanciamo la moda a Roma»

Ascolta la versione audio dell'articolo

«Quando mi sono insediato, un anno fa, nell’amministrazione capitolina c’era una sola persona dedicata a seguire il tema della moda. Abbiamo segnato un deciso cambio di passo»: Alessandro Onorato, 42 anni, è il primo assessore della giunta di Roma Capitale ad avere fra le sue deleghe anche quella alla Moda. Un’industria che a Roma è nata, a metà del Novecento, ma che con il tempo ha fatto svanire la sua presenza, anche a causa di amministrazioni che non avevano colto la sua importanza per l’immagine e l’indotto della città. Fra grandi eventi, progetti di rilancio di vie iconiche come via Veneto e di zone dello shopping come la Galleria Alberto Sordi, il cambio di passo oggi è però esplicito. «In pochi mesi abbiamo restituito a Roma il suo ruolo centrale nel circuito internazionale della moda - spiega Onorato -. Quest’estate la sfilata di Valentino a Piazza di Spagna, i giovani designer di AltaRoma e le creazioni di Lavinia Biagiotti in piazza del Campidoglio, lo spettacolo in via Veneto con Stefano Dominella e Brunello Cucinelli, sono stati eventi che hanno riportato la città sotto la lente della stampa globale, attirando anche l’interesse di altri grandi gruppi internazionali che si sono proposti per sfilare a Roma. Per il prossimo anno siamo lavorando a un calendario ancora più ricco, le sorprese non mancheranno».

Anche AltaRoma è in fase di evoluzione. E quali sono i rapporti con i poli di Milano e Firenze?

Grazie alla Regione Lazio e alla Camera di Commercio, AltaRoma è riuscita a mantenere viva una tradizione. Ma oggi serve un nuovo patto tra istituzioni, grandi creativi e Camera Nazionale della Moda Italiana per rilanciare Roma e rimanere al passo con Milano e Parigi. Con Milano e Firenze c’è già una grande collaborazione, ma è giunta l’ora di creare veramente un “sistema Italia”.

A cosa state lavorando per attrarre gli investimenti dei brand e favorire la loro presenza in città con negozi ed eventi?

Dobbiamo semplificare, valorizzare e fornire tempi certi. Abbiamo da subito superato l’atteggiamento, che definirei provinciale, del passato superando i “no” strumentali e pregiudiziali. Abbiamo attivato una collaborazione costruttiva con le Sovrintendenze per mettere a disposizione dei grandi brand le venue più iconiche della Città Eterna. Roma ha un patrimonio storico e archeologico senza uguali, che vogliamo valorizzare nel rispetto delle esigenze di tutela, ma finalmente in chiave moderna. Solo così possiamo generare grandi ritorni nell’economia turistica, nell’indotto e nell’occupazione.