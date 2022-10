Grandi manovre sulle reti Tlc: Iliad sceglie la fibra Fastweb

Ascolta la versione audio dell'articolo

L’espansione di Iliad nel mercato della fibra in Italia passerà anche da Fastweb. A sua volta la telco guidata in Italia da Alberto Calcagno e controllata da Swisscom va ad aggiungere un altro cliente al suo business wholesale, sempre più importante per la compagnia telefonica.

In fondo, in attesa del matrimonio fra Tim e Open Fiber (ora più che mai in bilico fra l’essere celebrato e il saltare con gli sposi quasi arrivati all’altare), Fastweb finisce così anche per disegnarsi un ruolo sempre più ...