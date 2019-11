Grandi nomi e sorprese al Torino Film Festival 20 Svelato il programma della celebre kermesse piemontese, giunta alla 37esima edizione. La manifestazione si svolgerà dal 22 al 30 novembre di Andrea Chimento

Si alza il sipario sul Torino Film Festival 2019: è stato svelato il ricco programma della 37esima edizione della kermesse piemontese, che si svolgerà dal 22 al 30 novembre.

In apertura un film attesissimo come «Jojo Rabbit» di Taika Waititi, una spiazzante satira del nazismo che ha vinto il Premio del pubblico al Festival di Toronto e che punta a ottenere diverse nomination ai prossimi premi Oscar.



Come titolo di chiusura, invece, l'altrettanto atteso «Knives Out» di Rian Johnson, un giallo che sembra ispirarsi alla letteratura di Agatha Christie, firmato dal regista di «Star Wars – Gli ultimi Jedi». Ricchissimo il cast che vede numerosi volti noti: da Daniel Craig a Michael Shannon, passando per Chris Evans, Ana de Armas, Toni Collette, Jamie Lee Curtis e Don Johnson.



Il concorso principale (riservato a opere prime, seconde e terze) propone 15 titoli, tutti inediti in Italia: da segnalare in particolare il bellissimo film russo «Beanpole» di Kantemir Balagov, passato all'ultimo Festival di Cannes, ma grande curiosità (tra i tanti) anche per l'islandese «A White, White Day» di Hlynur Pálmason, l'inglese «Pink Wall» di Tom Cullen e l'argentino «Fin de siglo» di Lucio Castro.



Per l'Italia «Il grande passo» di Antonio Padovan e «Now Is Everything» di Riccardo Spinotti e Valentina De Amicis.