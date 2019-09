Grandi (Onu): «Per dare stabilità all’Africa servono investimenti strategici»

Non solo. Nonostante la saldatura tra fake news e social network abbia esacerbato più di una crisi umanitaria, dal Libano alla Birmania, Grandi rimane ben disposto anche verso la tecnologia che, spiega, sta trasformando il modo in cui vengono distribuiti gli aiuti umanitari e puntella quotidianamente le vite precarie dei rifugiati.

«All’inizio del mio mandato – racconta – sono andato a Lesbo, in Grecia, e mi sono fatto raccontare da una famiglia siriana uno di questi viaggi pazzeschi: la violenza, i bombardamenti, la fuga verso la città, i pericoli della città per le popolazioni rurali, il passaggio della frontiera turca, il traversamento della Turchia, l’arrivo alla costa Egea... cose terribili per chiunque, figuriamoci per persone che non erano mai uscite dal proprio villaggio. Ma quando ho chiesto quale fosse stato il momento più pauroso di questo viaggio durato diverse settimane mi hanno subito detto: “Glielo posso dire con certezza. Quando ci siamo trovati fra la costa turca e quella greca e... – io pensavo che mi dicessero che non sapevano nuotare, no, no! – il telefono non aveva più segnale”. Capisce? Era la loro àncora di salvezza, umana e materiale».

Con buona pace di chi si ostina a vedere negli smartphone in mano ai profughi un capriccio e non l’unico, esile filamento tra ciò che si sono lasciati alle spalle e l’incerto futuro che li attende.

Il racconto dei profughi siriani a Lesbo mi spinge a chiedere a Grandi come viva il fatto di “immergersi” nei drammi altrui, sapendo di poterne uscire a fine missione. «È difficile, sa... A volte è doloroso. Mi dispiace che queste persone restino dove c’è sofferenza, ma non è imbarazzante. Nel senso che almeno cerco di diminuirla. È presuntuoso dirlo, perché non sempre ci riesco. Però lei ha messo il dito su una cosa molto reale. Io sono un testimone attivo, ma pur sempre un testimone, di un periodo di crisi di persone che probabilmente passeranno tutta la loro vita in quella crisi».

Una condizione perpetua che, nel caso di Grandi, si traduce in una forma di nomadismo umanitario: ancora oggi l’Alto commissario passa dal 60 al 70% del suo tempo lontano da Ginevra. Ci pensa mai a tutte quelle cose “normali” che non ha potuto fare, gli chiedo prima di congedarmi.