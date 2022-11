Grandi opere, ripartono gli interventi sulla Gronda di Genova e in altri 11 cantieri

A giorni poi si dovrebbero conoscere le risultanze del tavolo di esperti aperto al Ministero. Su questa opera grava anche l’incognita dei costi: prima dell’aumento dei costi delle materie prime si stimava un esborso di 4,2 miliardi ma è una grande incognita visto che “nei tempi di realizzazione dell'opera, 8-10 anni, i prezzi delle materie prime cambieranno”, ha spiegato Rixi.

Per quanto riguarda la riqualificazione del tratto Barberino-Calenzano sulla A1 il progetto esecutivo è stato approvato ad aprile scorso. L'intervento si estende per 17 km e comporta la modifica del tracciato con un aumento del numero delle corsie dalle 2 attuali a quattro. Per la riqualificazione della tratta da parte del concessionario Autostrade per l'Italia (Aspi) è prevista l'istallazione di 45 km di barriere bordo ponte laterali, 11.500 metri quadrati di barriere fonoassorbenti, 28.000 metri cubi di calcestruzzo e 70 milioni di metri cubi di pavimentazione profonda cementata, per una spesa complessiva di 110 milioni. Rimanendo in Toscana l’ampliamento dell’A11 - Firenze-Pistoia con il progetto della terza corsia che risale al 2011 dovrebbe partire entro l’anno mentre per il tratto Incisa-Valdarno è in corso un’istruttoria tecnica sulla valutazione di impatto ambientale avviata ad agosto.