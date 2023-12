Grandi opere per superare l’isolamento del territorio

Ascolta la versione audio dell'articolo

Le Marche continueranno a crescere meno dell’Italia anche nel 2024: secondo recenti stime, nel 2024 il PIL crescerà dello 0,2% (rispetto al +0,5 % dell’Italia), un incremento molto basso che tiene la regione, in transizione per l’Europa, lontana da quelle che corrono di più. Il presidente degli industriali, Roberto Cardinali, pur consapevole della congiuntura in forte rallentamento, parla di «un sistema manifatturiero che ha superato anni complicati e che continuerà ad affrontare con tenacia le continue turbolenze». «Le nostre imprese - aggiunge - hanno mostrato vivacità e progettualità sia sui bandi per le aree del sisma, che su bandi regionali per nuovi investimenti, ricerca e innovazione, con richieste per oltre il doppio rispetto alle disponibilità».

Roberto Cardinali. Presidente di Confindustria Marche

I bisogni sono quelli noti, a cominciare dal potenziamento infrastrutturale in tutte le sue componenti: viarie, «prima tra tutte la terza corsia dell’A14 a sud della regione, oltre ad altre infrastrutture primarie attese da anni»; ferroviarie, «sia verso Roma, sia lungo la dorsale adriatica, con un nuovo tracciato della ferrovia per l’alta velocità». E, non ultimo, il potenziamento della piastra logistica regionale (porto, aeroporto e interporto di Ancona, ndr.), «per collegare le Marche al resto del mondo».

Confindustria Marche ha anche avanzato alla Protezione civile e alla Regione due progetti sperimentali di collaborazione pubblico-privato nella logica della prevenzione delle calamità e dei rischi idrogeologici: «Uno prevede la mappatura delle imprese così da velocizzare le allerte, pianificare il ripristino e stimare con tempestività le risorse necessarie, l’altro è il masterplan del rischio idrogeologico, uno strumento unico per la mappatura dei rischi e la stima degli investimenti».