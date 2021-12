Grandi restauri in mostra al Mauritshuis de L'Aja

Tra i restauri dei tanti quadri presenti in mostra, forse uno dei più complessi è stato il “Ritratto di Guglielmo I, principe d'Orange” (ca 1579) di Adriaen Kay (ca 1544 – dopo 1589) in quanto il pannello ligneo di destra fu in passato irreparabilmente danneggiato, probabilmente divorato dai tarli. La spalla e l’abbigliamento di Guglielmo I necessitavano quindi di una completa, minuziosa e dettagliata ricostruzione. Per farlo le restauratrici hanno utilizzato due ritratti molto simili che Adriaen Key aveva fatto del principe producendo alla fine un perfetto make-over.

Tra le opere presenti anche il “Ritratto di giovane donna” il cui viso e una parte dell'abito furono dipinti da Peter Paulus Rubens (1577-1640) tra il 1620 e il 1630. Da studi ed esami si è arrivati alla conclusione che alcuni parti erano state aggiunte in tempi successivi. Cosa si doveva quindi considerare come originale? La decisione venne presa in base all'assunto che, in caso di dubbio, meglio non cancellare nulla.

Frans Hals

Di Frans Hals sono presenti in mostra i ritratti di Jacob Olycan e Aletta Hanemans che il pittore dipinge nel 1625, un anno dopo il loro matrimonio. Quando le restauratrici cominciarono il loro lavoro scoprirono che gli emblemi di famiglia erano stati aggiunti nel 19esimo secolo probabilmente per dare maggior lustro alla discendenza. In questo caso, si è deciso di intervenire ricoprendo queste aggiunte con una vernice (facilmente cancellabile) del colore dello sfondo per permettere di vedere oggi il quadro nella sua versione originale.

Il pubblico come decision maker

Il restauro del dipinto ‘Cortile con uomo che fuma e donna che beve (1858-60 circa) di Pieter de Hooch (1629-1684) invece è ancora “work in progress”. Per questo è stato tolto dalla sua cornice ed esposto come l’ultimo pezzo della mostra. Qui la situazione è più complessa perchè lascia spazio a diverse soluzioni. Nel quadro manca infatti la figura di un soldato in armatura che l’artista aveva originariamente dipinto (nell'altra versione esposta alla National Gallery of Art di Washington è tuttora visibile) e che venne poi cancellata successivamente. Ciò che è rimasto è il mantello del soldato sul recinto, la sua pipa sul tavolo e un minuscolo pezzo del pollice sul boccale di birra. Anche la silhouette del personaggio, un tempo nascosta sotto uno strato di pittura, è stata resa nuovamente visibile. La domanda ora è la seguente: come continuare? Dipingere la figura mancante, nasconderla completamente oppure lasciare la vaga ombra che si vede tuttora? Il Museo ha deciso di passare la soluzione del dilemma agli stessi visitatori dando loro un vero potere decisionale sull'opera. Dopo aver osservato il quadro, potranno infatti votare quale delle tre soluzioni considerino la migliore.