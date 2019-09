Grandi studi legali italiani sempre più glocal di Elena Pasquini

Glocal, con un occhio al mercato domestico e un altro alle prospettive internazionali, anche seguendo lo sviluppo dei clienti. Dirimenti gli investimenti su organizzazione e tecnologia.

Dopo la rivoluzione dell’ultimo decennio e in attesa del 2022 (per gli analisti l’anno zero per l’incidenza del “tech factor” sugli studi legali), quali sono le priorità delle grandi insegne italiane per restare top player?

Lo scenario

L’approccio giuridico non basta più: serve saper leggere le dinamiche geopolitiche per organizzare l’offerta, puntare sulle sinergie e individuare nicchie per far evolvere il business. Soprattutto a livello internazionale. Lo studio diventa così impresa di law business che stringe anche relazioni istituzionali. Il caso BonelliErede - primo studio per fatturato in Italia secondo le stime Legalcommunity (166 milioni di euro nel 2018) con oltre 750 persone impiegate dopo l’integrazione con Lombardi Associati a maggio - è emblematico di questa tendenza all’istituzionalizzazione che nell’anno passato ha portato in studio figure come l’ex ministro degli affari esteri, Angelino Alfano, e Ziad Bahaa-Eldin, ex vice-premier egiziano. «Crescere significa presidiare nicchie ad alto valore aggiunto e, nel nostro caso, puntare su nuovi mercati geografici come Africa e Middle East», afferma Stefano Simontacchi, presidente della firm.

Le partnership