Grandi studi legali, i più richiesti nel 2020 (con gli stipendi proposti)

Le competenze

Prosegue poi la tendenza alla iper specializzazione. Per Pagegroup questo segmento di mercato è sempre in fermento «purché ci sia consistenza, condivisione di valori e preparazione tecnica iper-specializzata». Il dossier indica quali settori trainanti anche per il 2020 il tax consultant, ma ancora una volta l’attenzione è soprattutto sul’M&A e sulle operazioni straordinarie (uno su 5 dei profili più cercati è in ambito corporate), il restructuring nonché il transfer pricing e la fiscalità internazionale. Mentre nell’area diritto si aggiungono le specializzazioni nel litigation e nella proprietà intellettuale. «La new entry è sicuramente la specializzazione in diritto del lavoro, che è stata molto richiesta nel 2019 e lo sarà anche nei prossimi mesi - precisa Bonesso - per via di una normativa in continuo cambiamento e dunque di maggiore richiesta di consulenza».

LEGAL

TAX

I compensi

Negli ultimi cinque anni i compensi nel segmento sono sempre risultati in aumento, con punte del 10-15 per cento in totale. Non è chiaro se la tendenza proseguirà quest’anno. « Ci aspettiamo un ottimo 2020 -premette la manager - ma assistiamo a un timido rallentamento, già dagli ultimi mesi del 2019, sia in termini di retribuzioni che di numero di richieste». Un fenomeno ancora da indagare e soprattutto da confermare. «Potrebbe essere legato a timori di un rallentamento complessivo dell’economia, ma per quanto riguarda l’area legal potrebbe essere semplicemente il frutto del grande dinamismo e dei lateral hire che hanno caratterizzato in modo eccezionale il 2019».

Questi primi mesi quindi potrebbero essere di ordinario assestamento. «In realtà i grandi studi non risentono mai in modo consistente di eventuali rallentamenti dell’economia, quindi non prevediamo ribassi delle retribuzioni attuali». In altre parole, le attuali politiche retributive dovrebbero restare invariate, e continuare a essere guidate più dagli anni di esperienza che dalla specializzazione, con qualche differenza nelle fasce tra le realtà internazionali e i big italiani.

L’in-house

Come da tradizione resta più statico il mercato del tax& legal recruitment interno alle società, ma anche in questo caso in aumento appaiono le ricerche di profili junior (specialisti tax e privacy fra tutti). Più calmierate naturalmente le remunerazioni legate ai parametri del lavoro dipendente, che qui si attestano sui 40mila euro per un tax manager senza esperienza e possono arrivare fino ai 60mila di un legal director , sempre al primo ingresso.