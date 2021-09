Grandland, come va e quanto costa il rinnovato suv di Opel

4' di lettura

La Grandland che non ti aspetti. Il suv Opel cambia radicalmente look e propone un frontale che grazie alla mascherina Vizor introdotta da Opel sulla Mokka incorporare i fari, montati a filo col risultato di offrire una maggiore personalità alla vettura. A proposito dei fari, la Grandland utilizza i nuovi IntelliLux Led Pixel con 168 elementi Led in totale, 84 per faro, in grado di adattare il fascio luminoso a seconda delle condizioni di guida. ll rinnovamento del suv Opel è ben visibile anche all'interno, dove i designer, hanno adottato una politica di razionalizzazione dei tasti.

Interni rivoluzionati e all’insegna dell’hitech

I due ampi schermi, uno della strumentazione da 12 pollici e l’altro da 10 pollici destinato al sistema multimediale Multimedia Navi Pro, compatibile con Apple Car Play e Android Auto senza fili, trovano posto all'interno di un unico pannello che Opel ha ribattezzato Pure Panel. Sono poi presenti i sedili ergonomici attivi per guidatore e il passeggero anteriore certificati dagli specialisti tedeschi che propongono un'ampia gamma di regolazioni: si va dall'inclinazione elettrica dello schienale fino al sostegno lombare che è del tipo elettropneumatico.

Loading...

Un pacchetto completo di assistenti alla guida

La nuova Opel Grandland fa inoltre il pieno di tecnologie di assistenza alla guida. Debutta su una Opel il sistema Night Vision che, sfruttando la telecamera a infrarossi, rileva pedoni e animali al buio fino a 100 metri di distanza, avvertendo chi si trova al volante e mostrando la loro posizione sul cruscotto digitale. È inoltre previsto l’ Highway Integration Assist che associato al cruise control adattativo con Stop&Go e sistema di mantenimento della corsia, gestisce la direzionali della vettura.

Due soluzioni plug-in hybrid

L’offerta di punta della nuova Opel Grandland è il powertrain Plug-in Hybrid che è offerto in due diversi step di potenza: 224 e 300 cv. Il primo disponibile con un prezzo di partenza di 44.300 euro è equipaggiato con un sistema che abbina il 4 cilindri turbo benzina di 1.600 cc da 180 cv con un solo motore elettrico alimentato con una batteria da 13,2 kWh che garantisce la trazione alle ruote anteriori, per un totale di 224 cv di potenza di sistema e 360 Nm di coppia. Quanto alla trasmissione l’offerta prevede un cambio automatico con 8 marce.

Il top della potenza è quella a trazione integrale

La variante plug-in più potente che ha un prezzo di partenza di 50.300 euro offre, invece, una potenza di 300 cv e abbina lo stesso motore turbo a benzina di 1.600 cc con due motori elettrici. In questo caso, il secondo motore è collocato sulle ruote posteriori, trasformando così la Grandland in un’auto a trazione integrale. Previsti due motori termici benzina e diesel con la stessa potenza di 130 cv. Il benzina è offerto col cambio manuale a 6 rapporti, mentre il diesel è offerto in opzione anche con l’automatico a 8 marce.