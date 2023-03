Grandland GSe, il suv sportivo e sostenibile secondo Opel

Ascolta la versione audio dell'articolo

3' di lettura

Il brand tedesco Opel, oggi parte del Gruppo Stellantis, ripropone il marchio GSe ma mentre un tempo la “e” finale stava per Einspritzung (iniezione in tedesco), oggi l'acronimo sta per Grand Sport Electric. I modelli GSe costituiscono la punta di diamante delle rispettive serie: vetture caratterizzate da una tripla motorizzazione, due motori elettrici e uno termico, per dare in primis un carattere più sportivo e al contempo maggiore flessibilità di utilizzo e più sostenibilità.

L'evoluzione green del marchio

Le nuove versioni si inseriscono nel processo di rinnovamento del brand con la progressiva elettrificazione dell'intera gamma: sono infatti 12 i modelli elettrificati già disponibili, che passeranno a 15 entro fine anno, con l'obiettivo di avere una versione elettrificata per ogni modello proposto dal marchio già entro il 2024. Opel ha infatti già annunciato che dal 2028 proporrà solo vetture full electric e si propone di raggiungere la carbon neutrality entro il 2038.

Non è così immediato comprendere il senso della proposta Gse e in particolar modo della Grandland, che abbiamo avuto modo di provare, ma non bisogna ragionare per compartimenti: si tratta di un suv ad alte prestazioni pensato per chi, una volta lasciata a casa la famiglia, si vuole godere una guida sportiva e dinamica che solitamente non appartiene a questo tipo di veicoli.

Loading...





Primo contatto con la Grandland Gse

I due motori elettrici, uno sull'asse anteriore e uno su quello posteriore, lavorano in perfetta sincronia con il turbo benzina da 1.6 per fornire ben 300 CV di potenza (221 kW) e 520 Nm di coppia massima. L'utilizzo della doppia motorizzazione consente di sfruttare la grande coppia dei motori elettrici, mantenendo bassi i consumi e le emissioni nel ciclo di utilizzo: 1,2 l/100 km secondo la procedura WLTP, con emissioni di CO2 pari a 28-27 g/km. Il cambio è automatico a otto rapporti, comune ad altre vetture del Gruppo Stellantis, e la modalità Sport, oltre che rendere più reattive le sospensioni, agisce sia sullo sterzo, sia sui rapporti del cambio. La batteria agli ioni di litio da 14,2 kWh consente un'autonomia, esclusivamente in elettrico, maggiore di 60 km e la ricarica completa avviene in 2 ore con il caricatore di serie da 7,4 kW.

Esteticamente le differenze rispetto alla versione normale sono minime: Opel ha saggiamente evitato di seguire un design troppo sportivo (di quelli con super alettoni, per intenderci) ma ha scelto di personalizzare la versione Gse con il tetto nero a contrasto che la rende visivamente più bassa e slanciata, nuovi cerchi in lega da 19” e altri piccoli dettagli come il badge Gse sul portellone posteriore. Chi desidera una maggiore personalizzazione può anche ordinare il cofano nero. All'interno, i sedili in alcantara sono specifici per questa versione e certificati AGR (un ente indipendente di medici posturali tedeschi): le molteplici regolazioni di cui sono dotati dovrebbe garantire a tutti la migliore postura. L'infotainment, compatibile con Android Auto e Apple CarPlay, sfrutta uno schermo touch a colori da 10 pollici, mentre le informazioni per la guida sono visualizzate su un display da 12 pollici.