Grandland X Hybrid4, il medio alla spina ora diventa sportivo Il modello della casa tedesca vanta 300 cv e viaggia in elettrico per circa 60 km di Simonluca Pini

4' di lettura

L’ibrido alla spina diventa sportivo in casa Opel con l’arrivo in concessionaria della nuova Grandland X Hybrid4. Il suv medio del marchio tedesco, ora sotto la proprietà del gruppo Psa, porta su una strada una potenza di 300 cavalli e la possibilità di percorrere quasi 60 chilometri in modalità esclusivamente elettrica grazie alla batteria agli ioni di litio da 13,2 kWh. A bordo spicca lo schermo da otto pollici da dove gestire il sistema d’infotainment Navi 5.0 IntelliLink compatibile con Apple CarPlay, Android Auto e OpelConnect con eCall e assistenza stradale.

Tra le informazioni dedicate arrivano la funzione e-Save, la visualizzazione del consumo e flusso di energia, il livello di carica e l’individuazione delle stazioni di carica sul navigatore. Nel dettaglio la funzione e-Save conserva l’energia elettrica accumulata nella batteria ad alta tensione per poterla utilizzare in un secondo momento, per esempio per guidare nelle zone dove l’accesso è limitato ai veicoli elettrici. La funzione si attiva attraverso lo schermo touch a colori del sistema di infotainment e si può decidere di conservare tutta l’energia presente nella batteria o parte di essa. La frenata rigenerativa recupera inoltre l’energia cinetica prodotta durante le fasi di decelerazione o di frenata. Si può scegliere tra due modalità di recupero che trasformano i motori elettrici in generatori che trasferiscono l’energia elettrica alla batteria e permettono di accumularla al suo interno. L’app myOpel permette invece di verificare il livello di carica della batteria o di impostare l’ora di ricarica sulla wallbox domestica ed è possibile anche regolare il climatizzatore o il riscaldamento da remoto mentre la vettura è collegata all’alimentazione, per preservare l’autonomia di percorrenza. Si può decidere di conservare tutta l’energia presente nella batteria o parte di essa. Passando ai sistemi Adas per l’ assitenza alla guida, il suv tedesco raggiunge il secondo livello della guida autonoma grazie a cruise control adattivo, sistema del mantenimento della carreggiata e frenata automatica con riconoscimento pedoni. La dotazione aggiunge tra i vari accessori presenti anche cerchi in lega da 19 pollici, clima bizona, videocamera a 360 gradi, park pilot anteriore e posteriore e portellone elettrico con apertura a piede. Sotto al cofano Sotto il cofano batte il turbo benzina 1.6 litri quattro cilindri a iniezione diretta da 147 kW/200 CV, Euro 6d abbinato a due motori elettrici (anteriore da 81 kW/110 CV, posteriore da 83 kW/113 CV), trazione integrale, cambio automatico a otto rapporti e batteria agli ioni di litio da 13,2 kWh.

Il secondo motore elettrico e il differenziale sono integrati nell’asse posteriore elettrico per fornire la trazione integrale on demand. Su strada si può scegliere tra quattro modalità di guida - elettrica, Ibrida, Sport e trazione integrale con l’asse posteriore spinto dal motore elettrico – con una velocità massima di 235 km/h e che si riduce a 135 km/h quando si viaggia ad emissioni zero. Ottima anche l’accelerazione, come confermato dai 6.1 secondi per lo 0 a 100 km/h. Alzando il ritmo lungo il percorso che ci ha portato nel cuore della Foresta Nera, la Grandland X Hybrid4 si è mostrata equilibrata e con una buona risposta da sterzo e sospensioni nonostante un comportamento generale votato al comfort merito dei sedili anteriori ergonomici. Ottimi i consumi quando si viaggia a batterie cariche, mentre senza l’ausilio dell’elettrico abbiamo registrato una percorrenza media di 13 km/l. Al capitolo ricarica Il tempo dipende dal tipo di caricatore utilizzato.

Oltre al cavo fornito con la vettura per effettuare la ricarica da una presa domestica, Opel offrirà dispositivi per procedere a una ricarica rapida nelle stazioni pubbliche e con le wallbox domestiche. Per esempio, la batteria si ricarica completamente in circa due ore con una wallbox da 7,4 kW, mentre di serie è presente il caricatore di bordo da 3.7 kW. Passando al prezzo, la novità firmata Opel è commercializzata a quasi 50mila euro, cifra che si riduce di 2.500 o 1.500 euro grazie agli incentivi con e senza rottamazione e a cui vanno sommati la campagna di lancio Opel con uno sconto tra 4 e 6 mila euro scendendo così fino a 38.400 euro. Inoltre, è disponibile il noleggio a lungo termine Free2Move Lease con canone per 3 anni da quasi 400 euro al mese e 7 mila euro di anticipo.

I CONCORRENTI

Pochi rivali