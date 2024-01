Grangié: «Da Chanel creiamo oggetti eterni seguendo solo i tempi della creatività»

Ascolta la versione audio dell'articolo

Frédéric Grangié e la divisione orologi e gioielli di Chanel si avviano a chiudere l’anno con l’ennesimo obiettivo raggiunto: parliamo della seconda boutique di Milano, aperta al pubblico il 25 novembre grazie a una corsa contro il tempo corale, potremmo dire, di architetti, artigiani, selezionatori del personale, esperti di training, nonché di marketing, merchandising e comunicazione, tra Italia e Parigi. Grangié guida la divisione orologi e gioielli della maison francese dal marzo 2016 e da allora Chanel ha fatto investimenti importanti, festeggiato anniversari e inaugurato spazi dedicati alla parte “hard luxury”, racconta il manager.

Come riassumerebbe questi quasi otto anni in Chanel?

«Impresa difficile, perché sono molte le date chiave da ricordare. A partire dal 2017, quando presentammo la collezione di alta gioielleria Flying Cloud con un evento nella residenza La Pausa, luogo amatissimo da Gabrielle Chanel, nel sud della Francia. Quell’anno presentammo anche il nostro secondo calibro sviluppato internamente per l’orologio Première Camelia Skeleton, che vinse il Gran Prix de l’Horlogerie de Genève. Nel 2019 arrivarono i J12 ridisegnati da Arnaud Chastaingt, con il calibro 12.1 e nel 2020, con la collezione Tweed de Chanel, mostrammo come fosse possibile “tradurre” un tessuto in pezzi di alta gioielleria. Nel 2021 celebrammo i 100 anni del N°5 con un’altra collezione di alta gioielleria e l’anno dopo riaprimmo la boutique di Place Vendome, autentico tempio della gioielleria e orologeria Chanel».

E per il 2024?

«Posso anticipare che avremo un’altra importante apertura a New York, sulla Fifth Avenue».

L’era digitale ha accelerato ogni aspetto delle nostre vite e in parte della moda. Vale anche per gioielli e orologi?

«Possiamo quasi vedere un paradosso nei tempi e logiche che regolano gioielleria e orologeria per una maison come Chanel: è come se estendessimo questi tempi, oltre la cadenza naturale. Lavoriamo ponendoci dei traguardi dai tre ai cinque anni: è vero che l’orologeria, in particolare, deve obbedire al tempo, ci sono date da rispettare e tutti si aspettano novità dal punto di vista del design e da quello tecnico. Viviamo in una dimensione particolare, siamo attenti al tempo che passa, ma cerchiamo di non farci dettare tabelle di marcia, perché la creatività, il design, la ricerca tecnica hanno i loro tempi».

A proposito di date, avete appena partecipato alla Dubai Watch Week, come è andata?

«Sono eventi straordinari, che ci permettono di incontrare gli altri co-protagonisti del settore, ma anche i clienti e il pubblico che frequenta la fiera. La manifestazione di Dubai è una vetrina eccezionale per le nuove creazioni, per stabilire nuovi contatti e per celebrare l’arte dell’orologeria».