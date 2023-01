Grano duro: in arrivo la cultivar Don Attilio, ideale per la produzione pugliese

Scelte di filiera come questa contribuiscono a diminuire la dipendenza italiana dall'import di grano duro. In Puglia occorre ritornare infatti a numeri importanti nella produzione di grano duro: in questa campagna infatti la sau investita è passata – causa siccità, costi produttivi e disattenzione per il gd made in Italy – da 360 mila a 344mila ettari ed il raccolto da 10 milioni di quintali, pure medi, a 6,8 milioni -secondo dati Istat - contro i 9,3 del 2021 ed i 9,5 del 2020.