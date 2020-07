Grano, l’export cresce a quota 258 milioni, import stabile Nel settore dei cereali, semi oleosi e farine proteiche le esportazioni dall'Italia nel primo quadrimestre 2020 aumentano nelle quantità di 276.000 tonnellate (+19,3%) e nei valori di 258 milioni di euro (+21,9%), rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente

(Chepko Danil - stock.adobe.com)

2' di lettura

Nel settore dei cereali, semi oleosi e farine proteiche le esportazioni dall'Italia nel primo quadrimestre 2020 aumentano nelle quantità di 276.000 tonnellate (+19,3%) e nei valori di 258 milioni di euro (+21,9%), rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente.

A evidenziare il crescendo di vendite sui mercati internazionale, per un totale di 1.436,6 milioni di euro nel quadrimestre, è un'analisi Anacer (Associazione nazionale Cerealisti), sulla base dei dati provvisori Istat.

Il peso della pasta

L'aumento delle quantità esportate si deve in particolare alla pasta alimentare (+169.000 t), ai prodotti trasformati (+59.000 t) ed al riso (+47.000 t considerato nel complesso tra risone, riso semigreggio e riso lavorato). Tra gli altri prodotti esaminati risulta in aumento l'export dei mangimi a base di cereali (+12%) e della semola di grano duro (+7%). Accusano invece una flessione le vendite all'estero sia dei cereali in granella (-10.000 t), che della farina di grano tenero (-4.000 t). Mentre, continua Anacer, le importazioni in Italia nel primo quadrimestre 2020 si attestano complessivamente a 1.928,2 milioni di euro. Sostanzialmente ai livelli dello stesso periodo dell'anno precedente sia nelle quantità (+0,1%) e sia nei valori (-0,1%).

Con riferimento ai cereali in granella, si riducono gli arrivi dall'estero soprattutto di grano tenero (-81.000 t), granturco (-113.000 t) ed orzo (-20.000 t). Si conferma invece l'aumento del grano duro (+ 278.000 t rispetto allo stesso periodo del 2019).

Import stabile

Le quantità importate in Italia di semi e frutti oleosi e di farine proteiche vegetali non registrano particolari variazioni rispetto al 2019. Si registra infine l'incremento dell'import di prodotti trasformati+sostitutivi (+4,8%) e la riduzione dei mangimi a base cereali (-29%). Per quanto riguarda il riso, considerato nel complesso tra risone, riso semigreggio e lavorato, si registra una riduzione delle importazioni di 26.000 t (-27%). Complessivamente i movimenti valutari relativi all'import/export del settore cerealicolo hanno comportato nei primi quattro mesi del 2020 un esborso di valuta pari a 1928,2 milioni di euro (1929,9 nel 2019) ed introiti per 1436,6 milioni di euro (1178,6 nel 2019). Pertanto il saldo valutario netto è pari a -491,6 milioni di euro, contro -751,3 milioni di euro nel 2019.