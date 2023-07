Il mancato rinnovo dell’accordo sul grano rischia di far esplodere l’insicurezza alimentare in Africa

Ascolta la versione audio dell'articolo

L’allarme è rimbalzato per settimane nel 2022, ai tempi del primo braccio di ferro con Mosca. Non può che tornare alla ribalta ora: il mancato rinnovo del cosiddetto patto sul grano, minacciato dalla Russia, rischia di far esplodere l’insicurezza alimentare su scala internazionale, accanendosi sui mercati più esposti ai flussi cerealicoli in arrivo da Russia e Ucraina. «Centinaia di persone pagheranno il prezzo» dello strappo di Mosca, ha riassunto il segretario generale dell’Onu Antonio Guterres , paventando un effetto-domino su economie vulnerabili e già strette nella morsa inflazionistica.

Tra le vittime più immediate ci sono i Paesi dell’Africa, soprattutto subsahariana: una delle regioni a registrare le quote più pesanti di import agricolo dal «granaio d’Europa», con ricadute che esasperano crisi pregresse. L’Onu conteggia almeno 60 milioni di persone ridotte alle fame in sette Paesi dell’Africa orientale e teme «l’impatto di un nuovo urto» su un’area martoriata dall’intreccio di tumulti politici, violenze terroristiche e crisi climatica. La sospensione dell’intesa potrebbe infliggerne uno drastico, favorendo rialzi dei prezzi e un’instabilità sociale e politica già in ascesa.

L’accordo sul grano e il peso del «granaio d’Europa»

L’oggetto del contendere è la proroga della Black Sea Grain Initiative, firmata nel luglio 2022 e in vigore fino al 17 dello stesso mese nel 2023. Il testo siglato allora da Russia, Ucraina, Turchia e Onu, sotto mediazione di Ankara, ha consentito lo sblocco dell’export cerealicolo lungo le rotte del Mar Nero: un hub paralizzato dalla guerra in Ucraina, quando l’esercito russo ha strappato a Kiev il controllo di scali come quello di Odessa o interferito con i flussi di un’area decisiva per le forniture di grano internazionali. Nel 2021, alla vigilia del conflitto, Kiev esportava grano per l’equivalente di quasi 5,9 miliardi di dollari Usa, una cifra che la eleggeva a quinto Paese al mondo per esportazioni nel settore.

La Russia svettava in cima alla stessa classifica con 8,92 miliardi di dollari. Il traffico si è congestionato con il conflitto nell’Est Europa, acuendo i rischi di insicurezza alimentare e producendo un rialzo di prezzi insidioso soprattutto per le economie più fragili e ancorate all’import di grano prodotto all’esterno. L’accordo di maggio 2022 ha attenuato la morsa, senza impedire il tracollo produttivo sofferto dall’Ucraina. Ora l’incognita torna a porsi, con la zavorra aggiuntiva di oltre un anno di conflitto e le turbolenze dilagate in vari mercati emergenti.

L’impatto sull’Africa e il rischio insicurezza alimentare

A farne le spese potrebbero essere soprattutto le economie africane, già indicate come prime vittime della girandola di inflazione e strozzature dell’export scattate fra guerra in Ucraina e strascichi della pandemia di Covid.