Grano, le previsioni sui raccolti sotto la media aggravano la crisi

Il granaio Italia fatica a riempirsi. Mentre sui mercati mondiali si annuncia un buco da 57 milioni di tonnellate tra grano e mais a seguito del blocco delle esportazioni dall’Ucraina – che insieme a quelle della Russia valgono per il solo grano tenero poco meno del 30% dell’export totale – l’Italia non riuscirà quest’anno ad aumentare la produzione di cereali. Anche a dispetto della deregulation Ue che ha svincolato i terreni a riposo come misura anticrisi contro l’emergenza forniture.

La deroga non ha avuto effetti sugli investimenti sul mais, stimati in calo di oltre il 5% con le semine primaverili orientate a privilegiare le colture proteiche, a cominciare dalla soia, di cui l’Italia è deficitaria per oltre l’80% (a fronte del 50% circa per il mais). Anche per il frumento – altra materia prima chiave dell’agroindustria nazionale con un deficit del 60% per il grano tenero e del 40 per il duro – non si annuncia una ripresa produttiva. Anzi.

Le primissime indicazioni a poche settimane dall’avvio della raccolta non sono positive. Soprattutto nelle principali aree produttive di frumento duro, al Sud. Le prossime settimane, con gli agricoltori che sperano nelle piogge assenti per quasi tutto l’inverno, saranno fondamentali per confermare le previsioni. Ma allo stato attuale per il grano duro è difficile attendersi un miglioramento del già deludente risultato dello scorso anno, con la produzione nazionale abbondantemente inferiore alle 4 milioni di tonnellate, in una forchetta stimata tra 3,7 e 3,8 milioni di tonnellate.

Mentre al Nord e al Centro non si registrano particolari problemi, le principali incognite come detto riguardano le due principali regioni produttive. La Sicilia, dove nonostante il buon livello dei prezzi lo scorso anno si era seminato meno, sconta ora anche la mancanza di pioggia. Nel granaio d’Italia invece, la Puglia, si è seminato con 30-40 giorni di ritardo e questo, spiegano gli operatori, inevitabilmente condizionerà le rese. Le cose vanno meglio per il comparto del frumento tenero dove non si registrano particolari problemi, a eccezione di alcune aree del Nord Ovest. Le superfici investite sono sostanzialmente in linea con quelle della scorsa campagna con un leggero incremento comunque non significativo. La produzione dovrebbe mantenersi stabile intorno a 2,8 milioni di tonnellate. La deroga Ue per i terreni a riposo inoltre, come ha confermato la Commissione europea, non si applicherà alle prossime semine invernali.

Intanto l’aumento record dei costi di produzione, che si aggiunge alla scarsità d’acqua, sta tagliando anche le semine di riso, per il quale l’industria di trasformazione ha già lanciato un allarme approvvigionamento, stimate dalla Coldiretti che ha affinato le indicazioni dell'Ente risi in calo di oltre il 4% circa a 217mila ettari totali contro i 227mila dello scorso anno.