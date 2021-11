Grano, prezzi al record storico in Europa. Scarseggia la semola per la pasta

Ascolta la versione audio dell'articolo

Cresce l’allarme sui rincari del grano, che dopo cinque mesi consecutivi di rialzi ha ormai raggiunto livelli di prezzo superiori a quelli che un decennio fa scatenarono rivolte del pane in numerosi Paesi del mondo, facendo da innesco per la Primavera araba. A Chicago le quotazioni nella seduta di martedì 2 hanno superato 8 dollari per bushel per la prima volta dal 2012, mentre in Europa si sono spinte addirittura ai massimi storici: il record, registrato sulla piazza di Parigi, è di 297 euro per...