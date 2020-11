Grant Synergy dell’Erc all’italiano che studia l’interazione della luce con la materia

Questioni di optoelettronica organica

Per questo motivo verrà costruito, nell'Attosecond Research Center del Politecnico di Milano, un nuovo laboratorio ad attosecondi che segnerà lo stato dell'arte nella ricerca in questo settore.

I dati generati nella struttura verranno poi elaborati da un nuovo supercomputer, che verrà installato nell'Università Autónoma di Madrid. Il risultato finale porterà a sintetizzare nuovi materiali organici optoelettronici, messi a punto nell'Università Complutense.

L'optoelettronica organica è una branca della scienza che studia materiali organici nei quali la luce induce fenomeni come il trasferimento di elettroni o il trasferimento di carica. Si tratta di un mondo di eventi finora studiato alla scala dei femtosecondi, milionesimi di miliardesimi di secondo, frazioni di tempo “molto” più lunghe degli attosecondi.

Riuscire a “vedere” che cosa succede in questi materiali nel momento stesso in cui la luce interagisce con loro può mettere i ricercatori nella condizione di capire meglio come modificarli per renderli più efficienti, per esempio, nel generare corrente elettrica.