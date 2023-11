Grappa Marzadro, tre generazioni di crescita tra blend e monovitigno

Marzadro nel tempo ha offerto al mercato le grappe monovitigno, nel 2002 ha lanciato la Diciotto Lune, un blend di cinque vinacce fatte affinare per almeno diciotto mesi in botte e nel 2015 la prima grappa affinata in anfore di terracotta che ovviamente si chiama Anfora.

«L’azienda è sana – spiega Marzadro – il 2022 è stato un anno estremamente positivo e chiudiamo il 2023 con un ulteriore incremento del 4% in termini di fatturato. L’export è solido e si attesta attorno al 25%. Ma continuiamo a investire molto nell’azienda: per gestire le migliaia di visitatori abbiamo uno staff specifico e crediamo nella ricerca e nello sviluppo che sono aspetti essenziali per arrivare a realizzare nuovi prodotti».

Attualmente in Marzadro stanno ad esempio affinando whisky scozzese, importato ancora new make ovvero appena distillato, in botti che hanno contenuto grappa. «Stiamo studiando per capire cosa ne verrà fuori – conclude Marzadro. Io non sono così convinto che si debba necessariamente fare un whisky ma se non si sperimenta non lo sapremo mai».

Tre generazioni dopo, in Marzadro lo spirito di “nonna” Sabina è sempre vivo. E, nel frattempo, allo shop della distilleria si possono acquistare i cocktail con grappa Marzadro in versione 10 cl: tra gli altri Old Fashioned, Negroni, Manhattan e Vento, il cocktail con la grappa che ha fatto recentemente breccia nella cocktail list ufficiale della International Bartenders Association.



