Grassi: «Stringere i tempi sul Pnrr. Rischio paralisi anche sui Fondi di coesione»

La «priorità paese». Il vero snodo da cui dipende la crescita dell’Italia, la sua credibilità a livello europeo, la possibilità concreta di realizzare le riforme attese da decenni, sulle quali «da tempo constatiamo un allentamento della tensione politica e per le quali riteniamo ingiustificata qualunque rimodulazione temporale», il superamento delle disuguaglianze che ancora pesano.

È un richiamo forte, anzi un vero e proprio allarme quello che arriva da Confindustria sull’attuazione del Pnrr: «il fattore tempo è fondamentale, i mesi per riflettere sono diventati troppi, occorre decidere e attuare. Con un’operazione verità, più volte richiamata dal presidente Bonomi, sugli investimenti. Siamo preoccupati che l’indeterminatezza si trasformi in paralisi».

Il timore di Vito Grassi, vice presidente di Confindustria e presidente del Consiglio delle Rappresentanze Regionali e per le Politiche di Coesione Territoriale, è che questo ritardo - e il conseguente clima di incertezza che ruota attorno al Pnrr - si trasferisca a tutta la politica di coesione, coinvolgendo più programmazioni finanziarie: «c’è il rischio di ritardare anche l’avvio dei bandi della programmazione 2021-2027, come sta già succedendo in alcuni territori, proprio tra quelli che devono recuperare il divario maggiore».

È una partita complessa e intrecciata, da affrontare con determinazione, guardando avanti: «non è produttivo cercare responsabilità o errori passati, piuttosto è fondamentale pensare al futuro, rivolgere sforzi e risorse su interventi e misure di accelerazione, come potrebbero essere quelle destinate alle imprese». I soldi vanno spesi per quei progetti che creano crescita potenziale per il paese. In caso contrario, è più efficace destinarli al mondo produttivo, con benefici automatici per chi investe, cioè con lo strumento dei crediti di imposta: «con i suoi investimenti – sottolinea Grassi – il sistema produttivo può essere protagonista nel traghettare l’Italia verso lo sviluppo, in particolare verso il completamento delle transizioni green e digitale, tenendo sempre al centro il fattore umano e le sue competenze». L’esempio che fa Grassi riguarda proprio la transizione energetica e l’obiettivo intermedio al 2030 del Fit for 55: per raggiungerlo, in base ai dati Ue, l’Italia dovrebbe investire sui 1.100 miliardi, mentre il Pnrr ne stanzia 60. «Non c’è, quindi, solo la difficoltà di spendere queste risorse, ma di attuare urgenti misure a sostegno dell’enorme sforzo che si chiede ai privati».

L’Italia non può permettersi di perdere questa occasione e questi finanziamenti: «come abbiamo potuto vedere nel Documento di economia e finanza, nei prossimi mesi le risorse di bilancio saranno limitate. Le uniche a disposizione della crescita saranno proprio quelle previste dal Pnrr, dal RepowerEu e dai fondi di coesione. Per questo occorre, ancora con maggiore determinazione, utilizzarle tutte e nel modo più efficace».