Grave incidente in barca per Ali Sabanci, il patron della compagnia Pegasus Airlines

Ali Sabanci, il presidente della compagnia proprietaria della compagnia aerea low cost turca Pegasus Airlines è rimasto ferito in un incidente in barca mentre era in vacanza in Grecia. Anche sua moglie, la donna d’affari e attivista Vuslat Dogan Sabanci, che pochi giorni fa aveva rilasciato un’intervista al Sole 24 Ore, è rimasta ferita.

La dinamica dell’incidente

L’agenzia AP News ha riferito che la coppia ha avuto un grave incidente giovedì sera. Un motoscafo che portava la coppia a riva si è schiantato contro gli scogli al largo dell’isola di Leros, nel Mar Egeo.

I due sono stati portati nella vicina località turca di Bodrum per le prime cure: Sabanci, 54 anni, è stato trasportato in aereo in un ospedale di Istanbul. La moglie Vuslat, 52 anni, è stata trasferita successivamente nello stesso ospedale.

Una dichiarazione della guardia costiera greca ha detto che c’erano sei persone sul motoscafo quando si è schiantato: quattro cittadini turchi, un sudafricano e un cittadino britannico. Tutti e sei sono stati portati in un ospedale dell’isola greca e quattro di loro sono stati rilasciati la notte stessa. Sull’incidente sta indagando la guardia costiera ellenica.

La famiglia Sabanci

Ali Sabanci è l’erede di una delle famiglie più ricche della Turchia. Con il padre e la sorella, ha fondato la Esas Holding, conglomerata che ha accordi nel paese con le principali multinazionali mondiali, da E.On nell’energia a Carrefour nei supermercati. La famiglia ha acquisito la compagnia a basso costo Pegasus Airlines nel 2005, trasformandola nella seconda compagnia aerea più grande della Turchia.